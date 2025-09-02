Vești proaste pentru români. Din 2026 cresc impozitele pentru mașini și locuințe. Cât vor plăti șoferii în funcție de categoria auto

Din 2026, românii vor plăti impozite mai mari pe autoturisme și pe locuințe. Persoanele care au mașini ce poluează puternic ar putea plăti de 3 ori mai mult. Cât despre proprietarii de locuințe noi, aceștia vor plăti mai mult decât cei care au apartamente vechi.

Se pare că în prezent, impozitul la mașini este calculat în funcție de capacitatea cilindrică a motorului, dar de anul viitor, impozitul se va calcula în funcție de norma de poluare.

Astfel, de anul viitor, românii vor plăti pentru o mașină Euro 3 cu un motor de 1.600 de centimetri cubi aproximativ 238 de lei, în loc de 80 de lei, cât este în prezent.

De asemenea, pentru un autoturism Euro 6, cu aceeași capacitate, impozitul va crește de la 80 de lei la 200 de lei.

Pentru o mașină Euro 3 cu un motor de 2.000 de centimetri cubi, românii vor plăti aproape 300 de lei, cu 20 de lei mai mult față de cât plătesc acum. Totuși, dacă mașina este Euro 6, impozitul se va reduce din 2026, de la 280 de lei la 251 de lei. Motivul este că mașinile Euro 6 sunt cele mai puțin poluante.

Tot de la anul o să crească și impozitul pe locuințe.

Proprietarii de apartamente noi vor plăti un impozit mai mare decât proprietarii cu apartamente vechi și asta pentru că se introduce în calcul criteriul valorii de piață.

Așadar, la o locuință nouă de 70 de metri pătrați, impozitul crește de la 209 lei la 375 de lei pe an.

Potrivit digi24.ro, exemplul de calcul este realizat în funcție de valoarea impozabilă a construcției la care se aplică o cotă de 0,2%.

La o casă veche, care are aceeași suprafață, dar fără instalații moderne, impozitul crește de la 125 de lei până la 225 de lei pe an.

Ads