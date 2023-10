Toate pensiile se măresc de la 1 ianuarie cu 13,5 la sută. Asigurările premierului Marcel Ciolacu

Premierul Marcel Ciolacu a declarat marţi, la Craiova, 24 octombrie, că de la 1 ianuarie toate pensiile se măresc cu 13,5% indicele de inflaţie, iar inechităţile se vor repara prin noua lege a pensiilor.

”Avem legea cu inflaţia. Anul trecut s-a făcut o excepţie, pentru că, dacă s-ar fi pus inflaţia, cum e legea, cu un an înapoi decât anul respectiv, oamenii ar fi pierdut foarte mult şi am avut cea mai mare inflaţie 14,5 media şi a fost acea discuţie. Anul acesta avem inflaţia cea mai mare în acel an, la fel, este inflaţie medie de 13,5.

De la 1 ianuarie toată lumea primeşte la fel. Inechităţile se vor repara prin noua lege a pensiilor e cu totul altceva”, a spus premierul, întrebat dacă pensiile vor creşte de la 1 ianuarie anul viitor.

”La 1 ianuarie toate pensiile se măresc cu 13,5, indicele de inflaţie, ăsta este un lucru clar”, a mai spus premierul.

”Eu îmi doresc şi aşa am convenit şi cu Comisia ca legea să fie promulgate la 1 ianuarie pe urmă ministerul să aibă câteva luni ca să o poată pregăti să o pună în aplicare”, a mai arătat Ciolacu.

Ads