Pensiile urmează să fie indexate cu rata inflației începând cu 1 ianuarie 2025.Este a doua creștere a pensiilor în ultima jumătate de an, după majorarea adusă de recalcularea de la 1 septembrie pentru mai bine de trei milioane de pensionari.

Noua lege a pensiilor prevede că, la fiecare început de an, veniturile pensionarilor se indexează cu rata inflației și 50 la sută din creșterea salariului mediu brut.

„Începând cu anul următor intrării în vigoare a prezentei legi, valoarea punctului de referință se majorează anual, la începutul fiecărui an, în luna ianuarie, cu rata medie anuală a inflației, la care se adaugă 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut realizat, indicatori definitivi, cunoscuți în anul curent pentru anul calendaristic anterior, comunicați de Institutul Național de Statistică”, se arată în noua lege a pensiilor.

Președintele Casei Naționale de Pensii Publice a declarat recent că pensiile se vor indexa cu 12,5 la sută. „Pentru o rată medie a inflației de 10,4 la sută, la care s-a adăugat jumătate din cele 4,2 procente ale celui de-al doilea indicator. Astfel, a rezultat un procent de majorare a punctului de referință de 12,5 la sută”, potrivit romaniatv.net.

Pensionarii care nu au primit după recalculare bani în plus vor beneficia de indexare la suma de după recalculare. Cu procentul avansat de președintele CNPP, pensia minimă, care este în prezent 1.281 de lei, va ajunge de la 1 ianuarie 2025 la 1.441 lei.

Astfel, pentru a afla câți bani vor primi în plus în anul următor, pensionarii trebuie să aplice procentul de creștere de 12,5 la sută la valoarea primită după recalculare.

Pensia minimă 2024: 1.281 lei - Pensia minimă 2025: 1.441 lei

Alte exemple de majorări:

2024: 2.500 lei pensie - 2025: 2.812 lei pensie

2024: 3.000 lei pensie - 2025: 3.375 lei pensie

Sumele de peste 3.000 de lei sunt impozitabile cu 10 la sută.

2024: 3.500 lei pensie - 2025: 3.937 lei pensie

2024: 6.000 lei pensie - 2025: 6.750 lei pensie

Noua lege a pensiilor a intrat în vigoare de la 1 septembrie 2024 și a adus recalcularea pentru 4,6 milioane de decizii de pensionare, iar mai bine de 80% dintre pensionari au primit bani în plus în baza noii legi a pensiilor.

Alte schimbări aduse de noua lege a pensiilor:

- Egalizarea vârstei de pensionare. Vârsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru bărbați și femei, pentru care va creștere în următorii ani

- Stagiul minim de cotizare este de 15 ani pentru ambele sexe

- Stagiul complet de cotizare este de 35 de ani

- Reducerea vârstei de pensionare pentru femei. Femeile cu stagiu complet de cotizare care au crescut copii beneficiază de reducerea vârstei de pensionare cu 6 luni până la 3 ani și jumătate, în funcție de numărul copiilor.

- Înlocuirea punctului de pensie cu punctul de referință VPR a fost stabilit la 81 de lei

- Punctele de stabilitate. Noua lege a introdus puncte de stabilitate sau bonus pentru cei cu stagii de cotizare mai mari de 25 de ani: • 0,5 puncte pentru fiecare an peste 25 de ani • 0,75 puncte pentru fiecare an peste 30 de ani • 1 punct pentru fiecare an peste 35 de ani

