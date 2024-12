Primăria din București care vrea să majoreze salariile angajaților. Care este cifra oficială și explicația propunerii

Primăria Sectorului 5 a cerut majorarea salariilor angajaților, iar măsura va fi votată în Consiliul Local luni, 30 decembrie. Oficialii au negat informațiile despre creșteri salariale de până la 36% și au precizat că este vorba de o creștere cu aproximativ 10% pentru funcțiile de execuție.

Consiliul Local Sector 5 are pe ordinea de zi un proiect de hotărâre pentru majorarea salariilor angajaţilor, decizia fiind motivată ”în contextul creşterii inflaţiei, a migraţiei de personal şi multiplicării coeficienţilor cu salariul actual minim pe economie”.

”Primăria Sectorului 5 precizează că majorările salariale stipulate în proiectul de hotărâre a Consiliului Local Sector 5 se referă EXCLUSIV la funcţiile de execuţie, iar dintre cele de conducere doar şefului de serviciu i se majorează salariul. A fost nevoie de acest lucru în special în contextul creşterii inflaţiei, a migraţiei de personal către alte sectoare care au salarii mai atractive şi totodată multiplicarea coeficienţilor cu salariul actual minim pe economie. Astfel se pot explica diversele interpretări eronate ce au apărut în spaţiul public”, au transmis, luni, reprezentanţii Primăriei Sector 5, într-o postare pe Facebook.

Aceştia susţin că majorarea salarială este între 10-11%.

Compensarea sporului dispărut

Oficialii Primăriei afirmă că anterior angajaţii beneficiau de un spor pentru condiţii de muncă, iar în prezent acest spor nu se mai regăseşte, sumele aferente acestuia fiind conservate în salariul de bază al fiecărei funcţii.

”Prin urmare, comparaţia salarială trebuie făcută în mod corect, prin raportare la drepturile salariale care includeau şi acest spor şi cele propuse care nu îl mai prevăd a fi acordat distinct.

Precizăm faptul că, în acest moment, salariile din cadrul Primăriei Sectorului 5 sunt printre cele mai mici salarii din unităţile administrativ-teritoriale ale Bucureștiului. Chiar şi în urma majorărilor salariale propuse prin proiectul de hotărâre, acestea vor rămâne sub nivelul celor de la alte sectoare, precum Sectorul 1, Sectorul 2 sau Sectorul 6”, au mai transmis oficialii primăriei.

Aceştia explică, de asemenea, că funcţia de administrator public are menţinut coeficientul de 8, acesta însă neputând beneficia în mod real de salariul corespunzător acestui coeficient, întrucât an de an a existat plafonarea salarială prevăzută de legislaţie.

”Rezulta suma de 18.400 care ulterior a fost majorată de O.U.G. 115/2023 cu 5%, aşadar în prezent este de 19.320, sumă maximă care nu poate fi depăşită de niciun salariat. Prin urmare, acestuia nu i se modifică salariul nici măcar cu un leu în situaţia adoptării proiectului de hotărâre.

De asemenea, directorii NU beneficiază de nicio creştere salarială, deoarece şi veniturile salariale ale acestora se plafonează la nivelul sumei de 19.320 lei, aşa cum am prezentat mai sus. Toate sumele menţionate mai sus se referă la venitul BRUT! Totodată, pentru a asigura transparenţa şi pentru a oferi cetăţenilor informaţii corecte şi complete, publicăm fluturaşii de salariu pentru funcţiile de administrator public, director general şi şef serviciu”, au mai transmis oficialii Primăriei Sector 5, alături de 3 fluturaşi de salariu.

Oficialii municipalităţii publică şi salariile din celelalte primării de sector din Capitală:

SECTOR 1

Administrator - coef. 6 - salariul 22.200

Director FP - coef. 5.9 - salariul 21.830

SECTOR 2

Administrator - lipsă INFORMAŢIE

Director FP - salariul 22.439

SECTOR 3

Administrator - salariul 19.320

Director FP - salariul 19.215

SECTOR 4

Administrator - coef. 7.31- salariul 27.047

Director FP - coef. 7,31 salariul 27.047

SECTOR 6

Administrator - coef. 8- salariul 29.600

Director FP - coef. 6.63- salariul 24.531

Potrivit HotNews, Consiliul Local Sector 5 creşte salariile angajaţilor din primăria condusă de Vlad Popescu Piedone şi instituţiile subordonate cu până la 36%.

Cea mai mare creştere propusă este pentru administratorul public de la 21.798 la 29.600 (36%) salariul de bază, care nu include sporurile şi bonurile de masă.

Administratorul public al Primăriei este Cârlogea Iulian Constantin, nepotul fostului primar Cristian Popescu Piedone.

