Salariul minim pe economie creste in 2022

Noul an vine cu vesti bune din punct de vedere economic pentru angajatii din Romania.

Salariul minim pe economie in 2022 va creste, astfel ca o parte dintre cei care lucreaza cu contract de munca in tara noastra in acest moment vor primi un salariu lunar mai mare.

Salariul minim pe economie in 2021

In 2021, salariul minim brut pe economie in Romania a fost de 2300 de lei, care corespunde unui salariu net (in mana) de 1386 de lei, dupa scaderea taxelor si impozitelor pe care angajatul le datoreaza statului. Pentru a genera propriul fluturas de salariu cu taxele si impozitele catre stat acceseaza calculator salariu.

Pentru doua categorii de angajati, insa, salariul minim asigurat de catre stat a fost altul:

pentru salariatii cu studii superioare, salariul minim brut a fost 2350 de lei;

pentru angajatii din domeniul constructiilor, salariul minim brut a fost de 3000 de lei.

Salariul minim a crescut in fiecare an, lucru care se va intampla si in 2022. Ultima marire a salariului minim a fost in ianuarie 2021.

Salariul minim pe economie in 2022

Din ianuarie 2022, salariul minim brut in Romania va creste cu 250 de lei, astfel ca va ajunge la 2550 de lei. Acest lucru inseamna ca niciun angajat care lucreaza in baza unui contract de munca full-time, ce presupune prestarea a 40 de ore de munca saptamanala, nu poate avea un salariu brut mai mic de 2550 de lei.

Implicit, creste si suma de bani pe care angajatii care lucreaza pentru un salariu minim o primesc lunar. Acestia vor primi in mana mai mult cu 138 de lei fata de cat au primit in 2021, adica 1524 de lei in loc de 1386.

Diferentele salariale, insa, care au existat in 2021 si care avantajau angajatii din constructii si pe cei cu studii superioare nu mai sunt prevazute si in 2022. Acest lucru inseamna ca salariul minim brut este universal si general valabil pentru toate categoriile de angajati, cel putin pana la noi reglementari, daca acestea vor aparea.

Desigur, cresterea salariului minim implica si taxe si impozite mai mari catre stat, valoarea acestora fiind calculata in procente prin raportarea la salariul brut. Printre aceste taxe se numara:

contributia la asigurari sociale: 25%

contributia la asigurari sociale de sanatate: 10%

impozitul pe venit: 10% din venitul impozabil (care se obtine dupa ce din salariul brut se scad celelalte taxe si impozite neimpozabile, precum contributiile mentionate anterior).

Asadar, noul an incepe cu o prima veste buna din punct de vedere economic, imbucuratoare pentru o buna parte dintre angajatii din Romanii, mai ales ca, in primavara lui 2021, aproximativ 28% dintre contractele individuale de munca prevedeau plata salariului minim pe economie catre angajati.

