Dilema unui român după ce a primit o ofertă tentantă de muncă: "Îmi mărește salariul cu 40%. Voi în situația mea ce ați face?"

Într-o perioadă în care inflația continuă să erodeze puterea de cumpărare, românii se confruntă cu o realitate economică din ce în ce mai presantă. Scumpirile constante afectează nu doar bugetul gospodăriilor, ci și calitatea vieții, în contextul în care salariile nu au crescut în mod corespunzător pentru a compensa aceste creșteri de prețuri.

Pe piața muncii, presiunea asupra angajaților este resimțită tot mai acut, iar oportunitățile de a găsi un loc de muncă mai bine plătit devin esențiale pentru menținerea unui standard de trai decent.

Un tânăr care a primit un salariu generos de la o altă firmă este prudent și analizează situația din toate perspectivele înainte de a lua o decizie.

Acesta a cerut opinii și în mediul online.

"Ajung la 2800 de euro în mână"

"Am primit o ofertă tentantă care îmi mărește salariul cu 40%, ajung la 2800 euro în mână. Dar, firma care a făcut oferta este una germană care nu are decât în jur de 10 oameni în România, iar per total ei sunt cca 60 de oameni cu tot cu CEO.

Oferta este destul de bună, mai ales că aici mărirea anuală de performanță pe care am primit-o a fost foarte mică, raportată la punctajul maxim de performanță primit.

Întrebare: Voi în situația mea ce ați face? Ați accepta oferta și ați risca cu o firmă micuță, sau ați prefera "stabilitatea" și un gram de procent în plus anual?", a întrebat acesta pe Reddit.

"Eu aș zice că merită"

Acesta a primit peste 100 de răspunsuri la întrebare, aproape toți cei care au comentat cred că stabilitatea este o iluzie și îi recomandă să accepte oferta.

"Nu ai nicăieri stabilitate. Diferența este sesizabilă, deci eu aș zice că merită."

"Eu am plecat dintr-un mediu fain, în care mă simțeam bine și mă înțelegeam bine cu echipa pentru o creștere de 35%.

Fiecare loc are părți bune și rele. Și oricum, n-ai fi aplicat în altă parte și să ajungi să primești oferta, dacă nu te deranja ceva la locul actual."

"Dacă vrea să te țină, îți egalează"

Cineva îi propune calea de mijloc.

"varianta 3:

Îi spui angajatorului de ofertă ai primit. Dacă vrea să te țină, îți egalează. Dacă nu, multă baftă la noul job."

"Nu (mai) există stabilitate, există doar multă muncă, neplătită, prost plătită când e, și multe "da ms că ai băgat 60h /săpt dar uite nu-ți pot da promo/ mărire, că nu ai vrut vineri seară să stai să-mi faci treaba mea la 19:00+"

Ia oferta, vezi după".

"Părerea mea e că dacă ai sub 40-45 de ani atunci eu zic că merită să te duci pe creșterea de salariu, vei avea destul timp de stabilitate când vei fi mai aproape de ziua de pensionare."

"Eu când am primit oferta mai mare m-am dus la angajator și i-am zis"

"40% sunt 40%… du-te acolo. Nu îți recomand să ceri contraoferta intern decât dacă te înțelegi bine cu managerul și îl știi că nu se apucă să facă pe nebunu’ ulterior după ce îi forțezi mâna și acceptă."

"Firmele mai mici au alt potențial. Mediul poate fi mai plăcut, poți avea oportunități de creștere mai bune, te poți implică și crește în echipă, să înțelegi aspecte mai complicate ale business-ului care îți pot inutile ție personal. Stabilitatea e o iluzie. Plus 40% e o creștere considerabilă."

"Eu când am primit oferta mai mare m-am dus la angajator și i-am zis. Mi-a mărit salariul cu cât mi-au oferit ceilalți".

