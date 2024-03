O tânără care a obținut o creștere consistentă de salariu a divulgat strategia care a funcționat: "Munca zgomotoasă câștigă întotdeauna, nu munca grea"

O tânără care a reușit să obțină o creștere substanțială a salariului a relatat strategia simplă pe care a folosit-o fără să implice munca excesivă.

Avni Barman a lucrat la Atlassian în calitate de manager de produs și a explicat într-un articol publicat de Business Insider metoda care i-a adus o majorare de 40.000 de dolari.

"În 2022, am avut prima mea promovare. Lucram ca manager de produs asociat la Atlassian și am primit o majorare de 40.000 de dolari. Nu a fost pentru că eram cel mai harnic angajat sau un angajat excepțional, ci pentru că am folosit ceea ce unii numesc "strategia fetei leneșe".

Această "strategie a fetei leneșe" este într-adevăr doar despre a fi proactiv în a-ți împărtăși succesul într-un mod eficient."

"Munca zgomotoasă câștigă întotdeauna, nu munca grea"

"Traiectoria mea profesională - de la a fi stagiar în inginerie software la LinkedIn la manager de produs la Atlassian și acum ca CEO al Generation She - a fost marcată de o realizare semnificativă: "Munca zgomotoasă câștigă întotdeauna, nu munca grea."

Adevărul este că munca inteligentă este adesea la fel de eficientă ca și munca grea, dacă nu chiar mai mult, în special în companiile mari.

Prin experiența mea, am realizat că credința că promovările sunt rezervate doar pentru cei dependenți de muncă este un mit care trebuie demontat. Am reușit să urc pe scara ierarhică fără să mă epuizez, iar cea mai bună parte a fost că mi-a luat doar 30 de secunde pe zi."

"Înregistrează impactul zilnic"

"Pentru mulți dintre noi, activitățile noastre zilnice la locul de muncă sunt compuse din acțiuni miniaturale în loc de proiecte foarte mari.

Petreceți 30 de secunde în fiecare zi făcând o captură de ecran a celor mai importante lucruri pe care le-ați făcut și stocați aceste capturi de ecran într-un folder. Acest lucru ar putea fi orice, de la un mesaj pe care l-ai trimis unui coleg care i-a economisit timp până la o etapă importantă într-un proiect.

Făcând acest lucru, îți va fi mai ușor să aduni toate succesele mici în câteva mari succese la sfârșitul anului și să arăți un impact semnificativ asupra companiei.

Doar făcând acest lucru singur vei parcurge 90% din drum.

Totuși, iată câteva strategii suplimentare pentru avansarea în carieră pe care le-am folosit pentru a fi promovată."

”Prioritizează ce contează cu adevărat”

"În loc să încerci să te evidențiezi la fiecare sarcină în parte, prioritizează ceea ce contează cu adevărat în munca ta. Concentrează-te pe metricile cheie ale rolului tău și luptă să le atingi.

Am menținut o convorbire lunară cu managerul meu, în plus față de discuțiile noastre săptămânale, în care puteam confirma din nou că lucram la lucrurile potrivite care contează pentru companie și pentru rolul meu. Acest control regulat este vital deoarece prioritățile companiei se pot schimba rapid, și vrei să te asiguri că lucrezi întotdeauna la sarcini cu impact care pot duce la o promovare, nu doar să petreci ore la muncă.

De asemenea, am folosit un cadru numit "start, stop și continuă" pentru a mă asigura că munca mea era aliniată cu așteptările managerului meu. În fiecare lună, m-am asigurat că primesc pași privind ce să încep să fac, ce ar trebui să încetez să fac, și ce făceam bine și ar trebui să continui să fac, în locul unui feedback abstract care adesea putea fi confuz de pus în practică."

Cuantifică-ți contribuțiile

"Nu numai că este crucial să ții evidența tuturor contribuțiilor tale, dar și cuantificarea impactului tuturor realizărilor tale, indiferent cât de mici, este importantă, deoarece, la sfârșitul anului, rezultatele proiectelor mari pot să nu ofere suficiente metrici cuantificabile pentru a justifica o promovare semnificativă.

Cu toate acestea, deoarece ai acumulat și documentat sute de mici realizări pe parcursul anului, le poți aduna pe toate pentru a calcula timpul sau banii economisiți pentru companie și pentru a folosi un argument puternic pentru o promovare mai mare."

Fă-te vizibil în mod regulat

"Comunică în mod constant realizările tale echipei și conducerii. Este esențial să-ți faci cunoscute succesele. Acum că ai documentat micile tale victorii, împărtășește-le des și din timp.

Am lucrat activ pentru a evidenția contribuțiile mele; de exemplu, managerul meu mi-a sugerat să creez un canal Slack exclusiv cu echipa de conducere, unde postam actualizări săptămânale despre realizările mele. Poate că nu au răspuns întotdeauna, dar acest lucru m-a asigurat că rămân în mintea lor în mod constant.

De asemenea, am scris pe wiki-ul companiei despre realizările echipei mele în fiecare lună și am programat întâlniri trimestriale cu conducerea pentru a revizui munca mea. Nimeni nu m-a rugat să fac aceste lucruri; le-am inițiat și le-am coordonat eu.

Adoptând acești pași, vizibilitatea mea a fost în mod semnificativ îmbunătățită și a jucat un rol esențial în promovarea mea ulterioară."

Urmărește în mod constant

"După evidențierea realizărilor tale, următorul pas este angajarea într-o urmărire consecventă și adoptarea unei mentalități de îmbunătățire continuă. Acest lucru include trimiterea de e-mailuri de mulțumire cu gânduri sincere după întâlniri, căutarea activă a feedback-ului pentru îmbunătățire, urmărirea oportunităților relevante de învățare și participarea activă la întâlnirile de echipă.

Construirea unor relații interne solide este, de asemenea, crucială. Verificările periodice cu managerul tău îi vor ajuta să fie atenți la progresul și aspirațiile tale de carieră.

Obținerea unei promovări este doar începutul - menținerea unei comunicări deschise și efortul continuu pentru creștere sunt ceea ce îți va propulsa cariera înainte."

"Strategia fetei leneșe" nu este, de fapt, leneșă sau destinată doar femeilor

"Modul în care îți ambalezi și prezinți munca conducerii atunci când cauți o promovare este la fel de important ca și munca în sine, iar "strategia fetei leneșe" te poate ajuta să faci acest lucru eficient.

Termenul "strategia fetei leneșe" este puțin înșelător, totuși, deoarece nu este despre încurajarea femeilor să fie leneșe. În schimb, o văd ca pe o abordare inteligentă pentru a descrie strategii eficiente și eficace care permit femeilor să-și susțină mai bine interesele fără a simți constant nevoia să-și dovedească valoarea.

Acest lucru este deosebit de important pentru femeile din domenii dominate de bărbați. Când lucram în domeniul tehnologic, am observat că munca și eforturile femeilor erau adesea trecute cu vederea, și adesea trebuia să depunem de două ori mai mult efort pentru a primi aceeași recunoaștere ca și bărbații.

"Strategia fetei leneșe" contestă ideea că aglomerația constantă echivalează cu succesul. Ideea de a lucra mai puțin poate părea inițial ca și lenevirea, dar este important să ne amintim că a avea puțin timp liber sau să ne concentrăm pe mai puține sarcini cu impact ridicat nu este lenea - este lucrul mai inteligent.

În timp ce "strategia fetei leneșe" poate servi ca mecanism eficient de adaptare pe termen scurt, este crucial să continuăm să insistăm pentru schimbări sistemice în locul de muncă.

Scopul meu în fondarea Gen She este de a oferi femeilor tinere ambițioase abilitățile și resursele necesare pentru a fi lideri în viitor, astfel încât alte femei să nu aibă nevoie să folosească "strategia fetei leneșe" pentru a fi văzute și apreciate la locul de muncă.

Dar, între timp, "strategia fetei leneșe" m-a ajutat să obțin o majorare de 40.000 de dolari, și poate că te-ar putea ajuta și pe tine".

