Informaticianul și laureatul Nobel Geoffrey Hinton prezice că inteligența artificială va declanșa o creștere a șomajului și a profiturilor, pe măsură ce companiile înlocuiesc angajații cu AI. Dar nu tehnologia este de vină, a spus el pentru Financial Times, ci capitalismul. Deși disponibilizările nu au explodat încă, există tot mai multe dovezi că AI reduce oportunitățile, mai ales la nivel de intrare pe piața muncii.

Pionierul în știința calculatoarelor Geoffrey Hinton, supranumit „nașul AI” pentru munca sa care i-a adus Premiul Nobel, a declarat că inteligența artificială va genera șomaj masiv și profituri uriașe.

Într-un amplu interviu pentru Financial Times, fostul cercetător Google a lămurit motivele pentru care a părăsit gigantul tech, a tras semnale de alarmă privind potențialele amenințări ale AI și a dezvăluit modul în care folosește el însuși tehnologia. De asemenea, a prezis cine vor fi câștigătorii și cine vor fi pierzătorii.

„Ce se va întâmpla, de fapt, este că oamenii bogați vor folosi AI pentru a înlocui muncitorii”, a spus Hinton. „Va crea șomaj masiv și o creștere uriașă a profiturilor. Va face câțiva oameni mult mai bogați și majoritatea mai săraci. Nu este vina AI-ului, acesta este sistemul capitalist.”

Aceste declarații reiau ceea ce spusese și pentru Fortune luna trecută: companiile de AI sunt mai preocupate de profiturile pe termen scurt decât de consecințele pe termen lung ale tehnologiei.

Deocamdată, disponibilizările nu au crescut semnificativ, dar dovezile arată că AI reduce oportunitățile, în special pentru tinerii absolvenți care își încep cariera. Un sondaj al Rezervei Federale din New York a arătat că firmele care utilizează AI sunt mult mai predispuse să-și recalifice angajații decât să-i concedieze, deși concedierile sunt așteptate să crească în lunile următoare.

Hinton a spus anterior că domeniul sănătății este singurul care va fi protejat de „apocalipsa locurilor de muncă”.

„Dacă ai putea face medicii de cinci ori mai eficienți, am avea cu toții de cinci ori mai multe servicii medicale la același preț”, a explicat el în iunie, în cadrul podcastului Diary of a CEO. „Practic nu există limită în privința cât de multă îngrijire medicală poate fi absorbită — pacienții își doresc întotdeauna mai multă îngrijire dacă nu are costuri suplimentare.”

Totuși, Hinton crede că joburile care implică sarcini de rutină vor fi preluate de AI, în timp ce unele meserii care cer un nivel ridicat de competență vor fi cruțate. În interviul acordat FT, el a respins ideea CEO-ului OpenAI, Sam Altman, privind venitul universal de bază ca soluție pentru șocurile economice produse de AI, spunând că acesta „nu rezolvă problema demnității umane” și a valorii pe care oamenii o găsesc în muncă.

De mult timp, Hinton avertizează asupra pericolelor AI lăsată fără reguli clare, estimând o probabilitate de 10%–20% ca tehnologia să ducă la dispariția umanității odată cu apariția superinteligenței. În opinia lui, riscurile AI se împart în două categorii: pericolele pe care tehnologia le prezintă pentru viitorul umanității și consecințele utilizării ei de către persoane cu intenții malefice.

În interviul pentru FT, a avertizat că AI ar putea ajuta pe cineva să creeze o armă biologică și a deplâns reticența administrației Trump de a reglementa mai strict domeniul, în timp ce China ia această amenințare mult mai în serios. Totuși, a recunoscut și potențialele beneficii ale AI, în ciuda incertitudinilor uriașe.

"Nu știm ce se va întâmpla"

„Nu știm ce se va întâmpla, nu avem nicio idee, iar cei care vă spun că știu ce va urma pur și simplu se înșală”, a spus Hinton. „Suntem într-un moment istoric în care se întâmplă ceva extraordinar, și poate fi extraordinar de bun sau extraordinar de rău. Putem face presupuneri, dar lucrurile nu vor rămâne așa cum sunt acum.”

Între timp, le-a spus celor de la FT cum folosește el însuși AI în viața personală, dezvăluind că produsul său preferat este ChatGPT de la OpenAI. Deși îl utilizează mai ales pentru cercetare, Hinton a povestit amuzat că o fostă iubită a folosit chatbotul „ca să-i explice ce șobolan a fost” în timpul despărțirii lor. „Ea a pus chatbotul să detalieze cât de groaznic a fost comportamentul meu și mi l-a arătat. Nu am crezut că am fost un șobolan, așa că nu m-a afectat prea tare… Am întâlnit pe cineva care mi-a plăcut mai mult, știți cum e”, a glumit el, scrie fortune.com.

Hinton a explicat și de ce a părăsit Google în 2023. Deși în presă s-a scris că a plecat pentru a putea vorbi liber despre pericolele AI, laureatul Nobel în vârstă de 77 de ani a negat. „Am plecat pentru că aveam 75 de ani, nu mai puteam programa la fel de bine ca înainte și mai aveam multe seriale pe Netflix pe care nu apucasem să le văd”, a spus el. „Am muncit din greu timp de 55 de ani și am simțit că e timpul să mă retrag… Și m-am gândit că, dacă tot plec, pot să vorbesc deschis despre riscuri”.

