”Peste 10 milioane de români sunt jefuiți pe facturile de utilități!”. TVA de 21% pentru consumul din luna iulie, acuză liderul DREPT

Vlad Gheorghe: Peste 10 milioane de români sunt jefuiți pe facturile de utilități! FOTO Facebook /ANRE

Liderul partidului DREPT, Vlad Gheorghe, a cerut vineri, 22 august, ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, să modifice legislația prin care s-a permis furnizorilor de utilități să crească TVA la 21% pentru serviciile din luna iulie, când valoarea era de 19%. „Nu accept să suportăm taxe și mai mari decât cele deja anunțate”, spune Vlad Gheorghe.

„Peste 10 milioane de români sunt jefuiți pe facturile de utilități și alte servicii continue pentru luna iulie! Zeci de milioane de euro! Din 1 iulie plătim TVA majorată, deși ni s-a spus că trebuia să crească abia din 1 august”, a acuzat liderul DREPT, Vlad Gheorghe, pe Facebook.

Explicația oferită de apropiatul președintelui Nicușor Dan este că creșterea TVA de la 1 august nu a fost urmată și de o modificare necesară în Codul Fiscal.

„Ministerul Finanțelor a „uitat” să modifice articolul 281 din Codul Fiscal și a băgat mâna în buzunarul oamenilor o lună întreagă. Motiv pentru care TOATE FACTURILE PE IULIE VIN ACUM CU TVA MAJORATĂ! AM CERUT OFICIAL MINISTRULUI ALEXANDRU NAZARE SĂ REPARE ACEASTĂ ÎNȘELĂTORIE și să dea înapoi banii luați românilor pentru perioada 01 iulie – 01 august 2025”, a transmis Vlad Gheorghe.

Mesajul politicianului și fostului eurodeputat este că legea trebuie modificată cât mai repede, pentru ca cei 2% colectați suplimentar pe luna iulie să revină la români.

„Nu accept să suportăm taxe și mai mari decât cele deja anunțate doar pentru că cineva din minister a „uitat” să modifice un text de lege. Modificați urgent legea!”, a mai spus Vlad Gheorghe.

