Creșterea nivelului mării va lovi un miliard de oameni avertizează experții FOTO: The Guardian

Dezastrele naturale și evenimentele meteorologice intensificate de schimbările climatice au dus la un cost economic direct de 360 de miliarde de dolari în 2022. Acum, un avertisment puternic a fost dat de secretarul general al ONU, António Guterres care face apel la acțiuni urgente de stopare a creșterii nivelului mării la nivel global, deoarece acest fenomen amenință cu ”un exod în masă de proporții biblice”.

Guterres vorbește despre faptul că ridicarea nivelului aeplor din toată lumea provocat de schimbările climatice va aduce ”un torent de necazuri” pentru aproape un miliard de oameni, potrivit The Guardian.

Centrul național de informații de mediu din cadrul NOAA, din America, a anunțat la rândul său că dezastrele climate și meteorologice au produs pagube care s-au ridicat la 165 de miliarde de dolari în Statele Unite, în anul 2022.

Orașul european aflat la 150 de metri de Rusia: Locul unde 97% din locuitori vorbesc rusa, amenințat de Putin VIDEO

Criza climatică provoacă creșterea nivelului mării mai rapid decât în ultimii 3.000 de ani, aducând un "torent de necazuri" pentru aproape un miliard de oameni, de la Londra la Los Angeles și de la Bangkok la Buenos Aires, a declarat marți António Guterres. Unele națiuni ar putea înceta să mai existe, înecate sub valuri, a spus el.

Ads

Adresându-se Consiliului de Securitate al ONU, Guterres a declarat că este nevoie de reducerea emisiilor de carbon, de abordarea unor probleme precum sărăcia care agravează impactul creșterii nivelului mării asupra comunităților și de elaborarea unor noi legi internaționale pentru a-i proteja pe cei care au rămas fără adăpost - și chiar apatrizi.

Creșterea semnificativă a nivelului mării este deja inevitabilă în condițiile actuale de încălzire globală, dar consecințele nerezolvării acestei probleme sunt "de neconceput". Guterres a declarat: "Comunitățile de la limita inferioară a apelor și țări întregi ar putea dispărea pentru totdeauna. Am asista la un exod în masă al unor populații întregi la scară biblică. Și am asista la o competiție tot mai acerbă pentru apă dulce, terenuri și alte resurse”.

O nouă analiză de la Organizația Meteorologică Mondială (OMM) arată că nivelul mării crește rapid, iar oceanul global s-a încălzit mai repede în ultimul secol decât în orice moment din ultimii 11.000 de ani. Nivelul mărilor crește pe măsură ce apa mai caldă se extinde, iar calotele de gheață și ghețarii se topesc.

Ads

Serviciile de spionaj ale lui Putin, anunț teribil: O superputere ar pregăti atacuri asupra unor ținte din Rusia VIDEO

Profesorul Petteri Taalas, secretarul general al OMM, a declarat: "Creșterea nivelului mării impune riscuri pentru economii, mijloace de subzistență, așezări, sănătate, bunăstare, securitate alimentară și a apei și valori culturale pe termen scurt și lung."

Guterres a declarat: "Chiar dacă încălzirea globală este limitată în mod miraculos la 1,5 grade C, va exista totuși o creștere considerabilă a nivelului mării." Este probabilă o creștere a nivelului mării de aproximativ 50 cm până în 2100, dar OMM a declarat că ar exista o creștere de 2-3 metri în următorii 2.000 de ani, dacă încălzirea ar fi limitată la 1,5 grade C, și de 2-6 metri, dacă ar fi limitată la 2 grade C.

Un raport al ONU din octombrie a anunțat că "nu există o cale credibilă pentru a ajunge la 1,5 grade C". În cazul în care obiectivele naționale actuale, dacă ar fi îndeplinite, ar însemna o creștere a temperaturii de 2,4 grade C.

Ads