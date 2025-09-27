Florin Cîțu, ironic: "Nu eliminăm controlul prețurilor pentru 17 produse – ar exploda prețurile și ne interesează soarta românilor. Dar creștem TVA la majoritatea produselor și serviciilor"

Fostul premier Florin Cîțu (PNL) transmite un mesaj ironic la adresa "socialiștilor" (aluzie la liderii PSD) care s-au opus eliminării plafonării la adaosul comercial pentru alimentele de bază.

După cum se știe, premierul Bolojan, actualul președinte al PNL, dorea eliminarea plafonării adaosului comercial. Dar, după negocieri, coaliția de guvernare (PNL-PSD-USR-UDMR) a decis prelungirea plafonării până la data de 31 martie 2026.

Comentariul ironic postat de Florin Cîțu pe acest subiect este următorul:

"Logică socialistă.

Nu eliminăm controlul prețurilor pentru 17 produse – ar exploda prețurile și „ne interesează soarta românilor”.

Dar creștem TVA la majoritatea produselor și serviciilor de la 19% la 21%."

După cum se știe, Florin Cîțu a fost ministru de Finanțe, apoi șef al Guvernului și președinte al PNL. După ce a pierdut aceste funcții, Cîțu a criticat permanent dorința PNL de a accepta PSD drept partener de guvernare.

