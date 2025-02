Adio, creșteri salariale! Ministrul Finanțelor vine și cu o veste bună: Nu vor crește taxele

Ministrul Finanţelor, Tanczos Barna, a transmis, sâmbătă, după adoptarea bugetului de către Guverb, că nu vor exista creşteri de pensii şi salarii în acest an, dar nici nu au fost luate în calcul creşteri de taxe şi impozite.

anczos Barna a fost întrebat, sâmbătă, după şedinţa de Guvern, dacă premisele construirii bugetului nu au fost prea optimiste, la fel ca anul trecut.

”Şi anul trecut, dacă nu ar fi fost creşterile multiple de salarii şi dacă nu ar fi fost majorate semnificativ sumele pentru investiţii, s-ar fi apropiat bugetul, nu spun că s-ar fi încadrat în 5,5 de exemplu, dar s-ar fi apropiat de deficitul prognozat”, a declarat ministrul Finanţelor.

Potrivit acestuia, ”anul acesta, cu siguranţă, nu putem vorbi de creşteri salariale”.

”Ne-am asumat plata salariilor la nivelul lunii noiembrie 2024 şi ne vom ţine de această promisiune. Am făcut un calcul, la sfârşitul anului şi am văzut că nu este spaţiu fiscal pentru a mai face o dată indexările de pensii la începutul anului şi am luat această decizie, ne vom ţine de promisiune şi vom plăti toate pensiile la nivelul anului trecut şi cu siguranţă nu se va repeta scenariul de anul trecut, care a fost un an extrem de dificil, din toate punctele de vedere, a fost an electoral, a fost an cu foarte multe dispute pe tot ce înseamnă creşteri de salarii”, a adăugat ministrul Finanţelor.

Potrivit acestuia, în 2025, ”obiectivul acestui guvern este să menţinem la acest nivel salariile, pensiile să le putem plăti şi să începem acea reformă care va duce treptat la reducerea cheltuielilor cu personalul”.

Ads

De asemenea, ministrul Finanţelor a transmis că bugetul a fost construit fără a se lua în calcul creşteri de taxe şi impozite: ”Noi nu calculăm cu nicio creştere de taxe şi impozite în 2025”.

”Înţeleg îngrijorarea celor din Consiliul Economic şi Social pentru că an de an provocările sunt mari (...) dar sunt convins că ne vom descurca”, a mai transmis ministrul care a menţionat anterior că Consiliul Economic şi Social nu a avizat proiectul de buget.

Bugetul pe 2025 a fost aprobat

Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, sâmbătă, 1 februarie, bugetul pentru 2025 nu cuprinde modificări de taxe şi impozite, dar are prevăzute sume importante pentru investiţii şi dezvoltare. În paralel se reduc cheltuielile statului, cu 0,5 puncte procentuale.

”Adoptăm azi proiectul de buget pe 2025, unul fără modificări de taxe şi impozite. Este un buget de dezvoltare, ca şi anul trecut, în care investiţiile ajung la un nou record – 150 de miliarde de lei, un plus 30 de miliarde faţă de anul trecut”, a declarat Marcel Ciolacu, sâmbătă, în debutul şedinţei de Guvern.

Ads

Potrivit acestuia, 20% din cheltuielile totale din 2025 reprezintă investiţii. Acesta a menţionat că, în paralel, se reduc costurile de funcţionare a statului, cu 0,5 puncte procentuale, fiind ajustate atât cheltuielile de personal, cât şi cele de bunuri şi servicii.

”Protejăm în continuare puterea de cumpărare a românilor cu venituri mici. Am crescut din 1 ianuarie salariul minim la 4.050 lei. În 2025, câştigul salarial net va creşte cu 6,1%, peste nivelul inflaţiei de 4,4%. Am insistat să acordăm un sprijin financiar pentru pensionarii cu venituri mici şi îmi asum această decizie”, a mai declarat premierul.

Acesta a menţionat că se vor acorda în continuare ajutoare pentru economie şi IMM-uri, prin schemele de ajutor de stat din Planul Bugetar Structural agreat cu Comisia Europeană.

Ads