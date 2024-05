Salariile și pensiile care vor crește în următoarele luni. Analist: „Ce au luat cu o mână, vor plăti cu două. Măsuri cu iz electoral”

Vara vine cu primele majorări promise de coaliția de guvernare.

Primii care vor primi bani în plus vor fi bugetarii care au protestat pentru creșteri salariale.

Majorarea salariilor bugetarilor

Guvernul Ciolacu a promis și a adoptat în regim de urgență majorarea salarială de 10% în două tranșe, în iunie şi septembrie, pentru mai multe categorii de salariați din administrația centrală și locală. Despre aceste creșteri beneficiază angajații din domeniul Culturii, cei de la Registrul Comerțului, de la agențiile de Mediu, angajații din cadrul Ministerul Afacerilor Externe, cei din cadrul Apărării și funcționarii din primăriile localităților cu mai puțin de 20.000 de locuitori.

Impactul bugetar a fost estimat la peste un miliard de lei.

Potrivit Notei de fundamentare care însoțește proiectul de OUG privind măsuri referitoare la salarizarea personalului din unele sectoare de activitate bugetară precum și reglementarea unor aspecte organizatorice, sunt vizate familiile ocupaționale de funcții bugetare din Anexă nr. III - Cultură, Anexă nr. IV - Diplomație, Anexă V, Capitolul VI - personalul cu funcții de conducere și de execuție din cadrul Oficiului Național al Registrului Comerțului și al oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale, Anexă nr. VII - personalul din autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor și a celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, din cele aflate în coordonarea prim-ministrului, precum și din cele aflate sub controlul Parlamentului, Anexă VIII - Administrație, inclusiv pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului din unitățile administrativ-teritoriale de până la 20.000 de locuitori, respectiv pozițiile 21-28 din lit. C ale anexei nr. IX.

Totodată, se prevede că personalul agențiilor județene pentru protecția mediului și agenției pentru protecția mediului municipiului București să beneficieze de salarizare corespunzătoare funcțiilor publice de stat prevăzute la nivelul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului.

„Se va reglementa posibilitatea angajatorilor de a putea deconta lucrătorilor care folosesc în mod obișnuit un echipament cu ecran de vizualizare pe o durata semnificativă a timpului normal de lucru achiziția de dispozitive de corecție speciale, în limita sumei de 500 lei/persoană", se arată în document.

Salarii profesori

Profesorii au protestat masiv anul trecut și au obținut majorări în mai multe tranșe. Următoarea creștere a salariilor o vor avea de la 1 iunie. Aceștia vor beneficia de o majorare de 7%.

Conform Ordonanței de urgență privind unele măsuri legate de salarizarea personalului din învățământ și din alte sectoare bugetare, în anul 2024 vor avea loc două creșteri salariale: prima la 1 ianuarie 2024 și a doua la 1 iunie 2024. Aceste majorări vor fi aplicate tuturor angajaților din sistemul de învățământ, inclusiv personalului didactic de predare, didactic auxiliar și nedidactic. Astfel, un profesor debutant cu studii superioare de lungă durată și o vechime de până la 1 an va primi în această lună un salariu brut de 6.080 lei, ceea ce înseamnă un salariu net de 3.557 lei.

Salarii angajați din sănătate

Și angajații din domeniul sanitar au protestat, iar Guvernul a adoptat în martie o ordonanţă de urgenţă privind majorări salariale pentru personalul din sănătate, asistenţă socială şi alte sectoare de activitate bugetară. Tot în luna iunie vor beneficia de următoarea majorare.

”Actul normativ aprobat de Executiv stabileşte că, începând cu luna martie 2024, salariile de bază ale personalului care ocupă funcţii din domeniul asistenţei sociale, precum şi ale personalului TESA din unităţile şi centre de asistenţă socială cu sau fără personalitate juridică se majorează cu 20% faţă de nivelul salariului de bază aferent lunii decembrie 2023. Această majorare se acordă în două tranşe egale, începând cu data de 1 martie 2024, respectiv 1 iunie 2024”, a anunțat Ministerul Muncii, într-un comunicat de presă.

De majorări vor beneficia şi 235.611 de medici, farmacişti, biologi, chimişti, fizicieni, registratori medicali, statisticieni medicali şi personal auxiliar-sanitar, personal TESA.

Actul normativ stabileşte şi faptul că medicii de medicină generală care efectuează gărzi în cadrul serviciilor de ambulanţă şi al structurilor de primire urgenţe (UPU/CPU) din cadrul unităţilor sanitare vor beneficia de indemnizaţie pentru gărzile efectuate, în baza unui contract individual de muncă cu timp parţial.

Salariul minim pe economie

Anul trecut, Guvernul a decis și majorarea salariului minim pe economie, tot în două etape. În luna octombrie 2023, când a ajuns la 3.300 de lei brut. Și de la 1 iulie 2024, când ar trebui să ajunga la 3.700 de lei brut.

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat că, în urma discuțiilor cu cei din Consiliul Național Tripartit, s-a decis creșterea salariului minim la 3700 de lei. Această creștere va intra în vigoare de la data de 1 iulie.

„De la 1 iulie, salariul minim va crește la 3.700 de lei brut. Totodată, vom menține până la sfârșitul anului facilitatea acordată angajatorilor privind cei 200 de lei scutiți de taxe. Suntem în direcția corectă către implementarea salariului minim european. Aceasta este decizia luată astăzi, alături de sindicate și patronate, în Consiliul Tripartit.”, scrie Marcel Ciolacu.

În prezent, salariul minim brut este de 3300 de lei, iar de la 1 iulie va crește la 3700 de lei. De asemenea, Guvernul și-a luat angajamentul ca, până la finalul anului 2024, să introducă salariul minim european, ceea ce va însemna o nouă creștere a salariului minim brut. Acesta va fi calculat în funcție de mai mulți indicatori prognozați, iar la nivel orientativ va fi 50% din câștigul mediu.

Majorarea pensiilor

De la 1 septembrie și pensionarii urmează să primească bani în plus. Aproximativ 70% dintre aceștia ar urma să beneficieze de creșteri după recalculare. Oficialii au tot declarat că în unele cazuri, majorările pot ajunge și la 80-90%.

Mai mult de 3 milioane de pensionari vor beneficia de aceste creșteri, datorită punctelor de stabilitate. Cei care au cotizat peste 40 de ani vor vedea creșteri de peste 80-90%. Mulți pensionari care în prezent primesc indemnizație socială vor ieși din această zonă", a declarat recent Daniel Baciu.

Ce înseamnă creșterile

Analistul fiscal Adrian Negrescu a explicat într-un interviu pentru Ziare.com ce înseamnă toate aceste creșteri într-un an electoral.

„Creșterile acestea, decise din pixul politicienilor, sunt ca un fel de joc de alba-neagra financiar, un exercițiu de scamatorie economică din care, din păcate, românii vor avea doar de pierdut.

Dincolo de faptul că multe dintre aceste creșteri salariale vor fi diluate de creșterile de prețuri. Avem și vom avea în continuare cea mai mare inflație din UE, atunci când se va trage linie, imediat după alegeri, ce au luat cu o mână - majorări de salarii, vor plăti cu două, prin creșterea prețurilor și mai ales a taxelor, din 2025”, a declarat Adrian Negrescu.

Expertul este de părere că măsurile vor duce la creșteri de prețuri.

„În loc să ia măsuri eficiente pentru a reduce cu adevărat inflația, așa cum fac toate celelalte țări din UE, politciienii aleg să pună gaz pe focul creșterilor de prețuri pentru că au de câștigat în ambele variante – le flutură oamenilor creșteri de 10% - un fel de s-a dat, nu s-a luat - și mai câștigă și din inflație, creșterile de prețuri aducând mai mulți bani la buget din taxe și impozite.

În ambele situații, de pierdut au oamenii și firmele românești, cei care sunt nevoiți să suporte financiar experimentele cu iz electoral ale autorităților”, a adăugat analistul fiscal.

Adrian Negrescu a vorbit și despre problemele companiilor.

„E un joc periculos, care, pe lângă scăderea puternică a puterii de cumpărare, afectează competitivitatea economică a României. Pe fondul inflației, a costurilor mari de producție - firmele românești plătesc cel mai scump curent electric din UE, multe dintre ele au devenit necompetitive în raport cu importurile.

Iar efectele se simt deja – sunt zeci de mii de firme care se închid, blocajul financiar se acutizează, iar investițiile noi le numeri pe degete.

Nota de plată va veni în 2025 când, probabil, vom plăti cu vârf și îndesat toate aceste decizii guvernamentale cu iz electoral. Pus în fața celui mai mare deficit bugetar din UE, raportat la PIB, și cu o datorie de peste 50% din PIB, noul guvern va trebui să taie în carne vie – și asta, din păcate, va însemna, în primul rând, creșteri de taxe și impozite. Ne așteaptă, probabil, o creștere a TVA-ului de la 19 la 21%, o majorare a impozitului pe dividende de la 8 la 10%, o creștere a taxelor pe mașini și case și multe, alte multe biruri noi.

Efectele le vom simți, din păcate, într-o încetinire semnificativă a creșterii economice ce s-ar putea traduce, în cel mai rău caz, într-o recesiune cu consecințele sale de rigoare – tăieri de salarii, închideri de firme pe bandă rulantă și disponibilizări majore”, a declarat Adrian Negrescu.

