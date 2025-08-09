Crimă cu sânge rece în Arad. Bărbatul care și-a ucis fosta iubită a fost reținut. Femeia a fost târâtă după mașină la o viteză de 100 km/h

Bărbatul din județul Arad suspectat că și-a răpit și ucis fosta iubită, al cărei cadavru a fost găsit pe un câmp, a fost reținut.

Anchetatorii au stabilit că, după o ceartă, el a prins-o pe femeie de mână prin geamul autoturismului și a plecat cu ea agățată în afara autoturismului.

Bărbatul a condus astfel pe o distanță de peste 1,5 kilometri, pe o porțiune cu viteza de 100 de kilometri pe oră, târând-o pe femeie după mașină. La un moment dat, el i-a dat drumul, iar ea a căzut pe șosea și a murit în urma leziunilor.

Reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad au informat, joi, 7 august, că procurorii au dispus reținerea pentru 24 de ore a inculpatului O.N.M., cercetat pentru omor și lipsire de libertate în mod ilegal.

Măsura vine după ce polițiștii au găsit, în urma unor căutări, între localitățile Chişineu-Criș și Sintea Marea, la aproximativ 4 metri de marginea DN 79A, pe câmp, cadavrul victimei I.R.C., care prezenta multiple leziuni externe, pe toată suprafața corpului.

În urma investigațiilor, s-a stabilit că în 5 august, în jurul orei 21:30, bărbatul a avut o discuție în contradictoriu cu fosta sa concubină (victima), după care a plecat cu aceasta cu mașina pe DN 79A, spre localitatea Sintea Mare din județul Arad.

”Inculpatul a avut o relație de concubinaj cu victima care a durat aproximativ 15 ani. Din relația de concubinaj s-au născut două fete, ambele minore la această dată. În urmă cu aproximativ două luni, cei doi s-au despărțit pe fondul unor neînțelegeri, astfel că locuiau separat, suspectul în localitatea Sintea Mare, iar victima la o adresă din orașul Chişineu-Criș împreună cu cele două fiice. Victima era angajată în calitate de barmaniță la restaurantul P. din orașul Chişineu-Criș”, au arătat procurorii.

Potrivit acestora, în 5 august, el s-a dus cu mașina la locul de muncă al victimei, a parcat lângă terasa restaurantului, după care a coborât din autoturism și s-a deplasat la victimă.

”Între cei doi au avut loc discuții contradictorii în legătură cu niște mesaje pe care victima le-ar fi redirecționat unui alt bărbat. Pe fondul acelor discuții inculpatul s-a deplasat la autoturismul pe care-l parcase în apropiere, a urcat în acesta, a lăsat geamul din dreapta jos și i-a adresat mai multe jigniri fostei concubine. Victima I.R.C. s-a deplasat la autoturismul fostului concubin, la geamul din partea dreaptă, care era deschis, a intrat prin geamul deschis în autovehicul și l-a zgâriat pe acesta, cu mâna dreaptă, pe frunte și pe nas, moment în care O.N.M. a prins-o cu mâna dreaptă de mâna ei dreaptă, astfel că aceasta nu s-a mai putut retrage din autoturism, după care a pornit autoturismul, în timp ce victima era atârnată de portiera dreaptă, în exteriorul autoturismului condus de inculpat”, au stabilit anchetatorii.

Procurorii au adăugat că bărbatul și-a târât fosta iubită, agățată de mașină, pe o distanță de peste 1,5 kilometri, cel puțin o parte din drum la viteză mare.

”Inculpatul s-a deplasat prin centrul localității Chişineu-Criș, victima fiind în continuare agățată de portiera dreaptă față în exteriorul autoturismului, iar la sensul giratoriu a virat dreapta și și-a continuat deplasarea, în linie dreaptă, spre ieșirea din orașul Chişineu-Criș, a trecut peste calea ferată și și-a continuat deplasarea cu o viteză de peste 100 km/h pe DN 79A, îndreptându-se spre localitatea Sintea Mare.

La aproximativ 1,5 km de ieșirea din localitatea Chişineu-Criș, inculpatul a lăsat victima de mână, iar aceasta, pe fondul epuizării și din cauza vitezei mari de deplasare a autoturismului, s-a desprins de autovehicul și a căzut pe asfalt, lovindu-se puternic la cap și pe toată suprafața corpului, decedând în urma leziunilor suferite”, au explicat aceștia.

Trupul femeii a fost găsit noaptea, în jurul orei 2:20, la aproximativ 1,5 km de ieșirea din localitatea Chişineu-Criș, în afara părții carosabile, la aproximativ 4,70 m de acostament. Cadavrul era poziționat cu fața în jos și prezenta multiple leziuni la nivelul capului și al corpului.

Cadavrul victimei a fost transportat la SJML Arad în vederea efectuării autopsiei medico-legale.

”Din cuprinsul buletinului preliminar de autopsie medico-legală nr. 180/A3 din data de 06.08.2025, emis de SJML Arad, rezultă că moartea victimei I.R.C. datează din 05.08.2025, a fost violentă, s-a datorat dilacerării și contuziei meningo-cerebrale, consecutiv unui traumatism cranio-cerebral cu multiple fracturi de boltă craniană iradiate în baza craniului.

Leziunile traumatice cranio-cerebrale au putut fi produse prin proiectare și au legătură de cauzalitate directă cu mecanismul tanatogenerator, iar placardele excoriate constatate necroptic recunosc un mecanism de târâre”, se mai arată în comunicatul Parchetului.

Bărbatul urmează să fie prezentat, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Arad.

