Detaliile înfiorătoare ale crimei de la Arad. ”Unul l-a fotografiat pe celălalt cum îl spânzură pe al treilea”

Crima produsă recent la Arad, unde doi studenți la medicină marocani au ucis un alt student în timpul unei petreceri, putea fi oprită dacă vecinii care au auzit scandal sunau la 112.

Crima a avut loc noaptea, în apartamentul închiriat de doi studenţi marocani la Medicină. Pe victimă o cunoscuse unul dintre ei în aceaşi zi, după ce au băut mai multe beri la două terase din Arad, scrie Observatornews.ro.

Apoi, bărbatul, cetăţean tunisian, a mers să continue petrecerea la ei acasă. Au băut şi s-au drogat până când s-au luat la bătaie. Atunci, unul dintre studenţi l-a strâns pe bărbat de gât.

Victima a fost bătută crunt apoi strangulată cu un cablu TV, conform procurorului Ruxandra Tarcea de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad.

Vecinii povestesc că au auzit scandal mare în apartamentul închiriat de studenți, însă nu s-au băgat.

”Noi am dormit şi am auzit trântindu-se ceva, uşă, dar ştiţi cum au trântit uşa? Ca şi cum au dat cu.... geamurile s-au cutremurat. Or fi dat cu el de pământ probabil şi l-o fi lovit de uşă sau de ceva”, a spus unul dintre vecini.

”Am auzit bubuitura, dar am crezut că iar se bat sau ceva, dar atunci s-o fi întâmplat crima. Unul o fotografiat pe celălalt cum îl spânzură pe al treilea. Erau drogaţi, băuţi, vai şi-amar”, a comentat un altul.

Când au văzut că victima lor nu mai mişcă, agresorii au sunat disperaţi la 112. Însă bărbatul n-a mai putut fi readus la viaţă.

Cei doi studenţi din Maroc locuiau în blocul din Arad de două săptămâni.

Vecinii povestesc că în spatele acestei uşi, de la etajul doi, era mereu gălăgie, iar petreceri se ţineau în fiecare zi. După crimă, oamenii legii au găsit foarte multe sticle de alcool, dar şi droguri, înăuntru.