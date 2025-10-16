Un nou caz de femicid în România. Un bărbat și-a înjunghiat mortal partenera. Suspectul este recidivist

Un braşovean de 40 de ani este cercetat, în stare de arest preventiv, pentru violenţă în familie sub forma omorului calificat, după ce şi-ar fi înjunghiat concubina în noaptea de marţi spre miercuri, 14-15 octombrie, în locuinţa comună din comuna Vulcan.

Bărbatul este recidivist.

"Din cercetările efectuate până în prezent de procuror, cu sprijinul organelor de cercetare penală din cadrul IPJ Braşov - Serviciul de investigaţii criminale, a rezultat că, în noaptea de 14/15 octombrie, inculpatul, în vârstă de 40 de ani, a suprimat viaţa concubinei sale, în vârstă de 30 de ani, cu un cuţit găsit la faţa locului, în locuinţa comună din localitatea Vulcan", se arată, joi, 16 octombrie, într-un comunicat de presă transmis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov.

Potrivit sursei citate, bărbatul este recidivist, el fiind condamnat, în urmă cu 10 ani, pentru tentativă la omor calificat, precum şi pentru alte infracţiuni cu violenţă şi contra patrimoniului.

La momentul crimei, el se afla în stare de recidivă postcondamnatorie ca urmare a condamnării pentru o infracţiune de furt calificat, se arată în comunicatul de presă.

Bărbatul a fost reţinut la scurt timp după crimă, iar ulterior, în cursul zilei de miercuri, judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Braşov a emis pe numele acestuia mandat de arestare pentru o perioadă de 30 de zile.

