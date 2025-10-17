Descoperire șocantă la marginea Capitalei. O femeie a fost găsită moartă într-o pădure. Cu câteva zile înainte își căuta fiica dispărută

O femeie, care a anunţat Poliția în urmă cu doar câteva zile că nu-şi mai găseşte fata de 14 ani, a fost găsită moartă, îngropată într-o pădure.

Trupul fără viață al femeii a fost găsit îngropat într-o pădure de la marginea Capitalei, în zona Pantelimon, potrivit unor surse din anchetă. Investigațiile sunt complicate, susțin oamenii legii, pentru că fiica victimei a încercat să îi ducă pe polițiști pe piste greșite.

Adolescenta a fost audiată în acest caz macabru alături de iubitul ei, cu șase ani mai mare, scrie observatornews.ro

Totul a început în momentul în care femeia le-a cerut polițiștilor ajutorul deoarece fiica ei dispăruse de acasă și nu era de găsit.

La doar câteva zile după anunțul dispariției, fata s-a întors singură acasă, dar a dispărut mama ei. În acel moment, oamenii legii au realizat că ceva nu este în regulă și au deschis o anchetă.

Potrivit polițiștilor, suspect pare ar fi iubitul fetei care ar fi avut o ceartă violentă cu mama acesteia, când ar fi devenit și agresiv cu femeia.

Vecinii spun că au auzit zgomot din apartamentul respectiv și o rudă le-a spus polițiștilor că ar fi găsit-o pe fată în apartament făcând curățenie alături de mai mulți prieteni, mai scrie sursa citată.

