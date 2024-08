Detalii șocante în cazul crimei de la Buzău. Bărbatul a vrut să își omoare și copilul: ”Avea tricoul îmbibat de sângele mamei lui”

Lidia Dinu, bunica tinerei ucise cu toporul de șotul său, povestește clipele de groază prin care a trecut la momentul crimei. Femeia susține că agresorul a vrut să o omoare și pe ea, dar și pe copilul de doi ani al nepoatei sale.

Crima a avut loc pe 22 iulie în satul Dâmbroca, din Buzău. Criminalul, un bărbat de 36 de ani, și-a ucis cu toporul soția în vârstă de 25 de ani.

Tragedia s-a petrecut în curtea părinților criminalului, care erau acasă în acel moment. În curtea locuinței se afla și bunica victimei, Lidia Dinu, dar aceasta nu și-a dat seama de intențiile criminalului. Diana și soțul ei locuiau de 8 ani la bunica tinerei, care avea grijă de fiul lor.

Diana, care lucra pe litoral, mersese împreună cu bunica ei în vizită la socrii săi, pentru ca tânăra să își vadă fiul în vârstă de doi ani, care fusese adus de tatăl lui la bunicii paterni.

Lidia Dinu a povestit că soțul nepoatei sale ar fi ademenit-o pe femeie într-un loc izolat din curte, sub pretextul că vrea să discute cu ea între patru ochi. Femeia s-a dus cu băiețelul de 2 ani pentru a discuta cu soțul ei, dar a fost ucisă sub ochii copilului. Crima s-a petrecut atât de repede încât femeia nu a putut să strige după ajutor, scrie gandul.ro.

”L-am auzit pe băiat că țipa și m-am dus să văd ce este”

Când bunica fetei a luat copilul și a fugit cu el pe poartă, imediat după crimă, acesta avea tricoul îmbibat în sângele mamei sale.

”Zece minute a apucat să se bucure și ea de copil. Ea i-a spus lui ”În seara asta îmi dai și mie copilul acasă” și el i-a răspuns ”Să mai vedem!”. S-au dus în spatele casei și eu am vrut să mă duc după băiat, am făcut doi pași, la care el a strigat ”Lasă-ne să stăm singuri, să vorbim!”. I-am lăsat, dar apoi l-am auzit pe băiat că țipa și m-am dus să văd ce este. O omorâse. I-a dat cu toporul în spate, avea două găuri mari în cap și i-a tăiat și vârful de la urechea stângă. Nici nu a avut timp să strige după ajutor. Tricoul băiatului era plin de sânge. Ea era moartă și el fugea cu copilul în brațe. Dumnezeu mi-a dat putere, i-am smuls copilul și am ieșit pe poartă”, a declarat Lidia Dinu.

Bunica tinerei spune că ucigașul ar fi vrut să o omoare și pe ea, dar și pe propriul lui copil. Într-o noapte, acesta ar fi încercat să intre peste ea în cameră, dar femeia a avut noroc că încuiase ușa cu cheia.

”Diana a plecat pe litoral luni după-amiază și noaptea, pe la 3 și ceva, m-a sunat să mă întrebe ce fac. I-am zis că dorm. M-a întrebat și de băiat ce face și i-am zis că și el doarme. Apoi m-a întrebat de ce am încuiat ușa, că a venit B. să vadă băiatul. I-am zis ”Păi ce să caute la ora asta să vadă băiatul?”.

A doua zi, mă așteptam ca el să mă întrebe de ce dorm cu ușa încuiată la cameră, dar nu mi-a spus nimic. Joi, s-a dus la ea pe litoral și i-a luat telefonul, a zis că el a dat banii pe el. Diana m-a sunat de pe telefonul prietenei ei și mi-a spus ”Vezi că vine ăla acasă, fugi, să nu omoare copilul!”. Îi spusese ”Mă duc acasă și o omor și pe bunica, îl omor și pe copil”. Când am auzit, mi s-a făcut frică și am plecat cu copilul la mama Dianei, în oraș. El a zis la poliție că ar fi trebuit să fie încă două crime și că îi pare rău că nu le-a făcut. A mai spus că nu regretă că a omorât-o pe Diana”, a mai declarat femeia, care a crescut-o pe nepoata sa de când acesta era doar un bebeluș.

Femeia a declarat că își sfătuise nepoata în repetate rânduri să-și părăsească soțul, despre care spune că era un ”vagabond.

”Este foarte greu ce am pățit eu, nici măcar dușmanii mei să nu pățească așa ceva. Am crescut-o de când s-a născut și am avut grijă de ea până la ora la care a murit. Nu pot să-mi revin, aș plânge toată ziua. Trebuie să fiu sănătoasă pentru cel mic. După înmormântare, cei de la Direcția de Protecție a Copilului au făcut anchetă și au stabilit ca băiatul să rămână la mine și să mă ajute și fiica mea, mama Dianei”, a adăugat femeia.

”Când o ieși din închisoare, să nu apară în fața copilului”

Lidia Dinu spune că nu vrea să ceară despăgubiri morale criminalului, pentru că oricum acesta nu ar avea de unde să îi dea banii. În schimb, tot ce își dorește este ca ucigașul să nu-și mai vadă niciodată copilul.

”Când o ieși din închisoare, sa nu apară în fața copilului, indiferent câți ani o avea copilul, că o avea 20 de ani, 30 ani. Este singurul lucru pe care îl vreau”, a adăugat femeia.

Soțul victimei este cercetat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău pentru omor prin cruzimi, având în vedere că a ucis-o pe femeie în prezenţa fiului lor în vârstă de 2 ani.

