Detalii șocante în cazul crimei de la Craiova. Ce spun vecinii despre bărbatul care și-a ucis soția de față cu fiica lor de 11 ani

Autor: Maria Mora
Vineri, 22 August 2025, ora 10:21
969 citiri
Detalii șocante în cazul crimei de la Craiova. Ce spun vecinii despre bărbatul care și-a ucis soția de față cu fiica lor de 11 ani
Vecinii susțin că cei doi soți nu păreau să aibă probleme FOTO / Facebook Silvana D

O profesoară din Craiova a fost ucisă de soțul său, chiar sub ochii fiicei lor în vârstă de 11 ani. După crimă, bărbatul s-a înjunghiat și apoi s-a aruncat de la etajul 1 al locuinței familiei. Ulterior, el a murit la spital. Vecinii spun despre el că era depresiv, după ce firma pe care o avea a dat faliment.

Joi, 21 august, în jurul orei 10:00, vecinii spun că au auzit certuri în apartamentul celor doi soți, iar la un moment dat femeia a strigat după ajutor. Un poștaș care intrase în bloc a auzit-o și a alertat imediat autoritățile. Un alt apel a fost făcut la 112 de o vecină, la care fetița de 11 ani a cuplului s-a dus să ceară ajutor.

„Am auzit strigăte de ajutor, am scos fetița afară, ea era înjunghiată”, a spus un vecin.

Polițiștii au intrat cu forța în apartamentul individului, care a devenit recalcitrant, agresiv, ar fi aruncat cu mai multe obiecte către aceștia în încercarea disperată de a scăpa, motiv pentru care s-a și aruncat de la etaj, ulterior, conform Antena 3.

„Soțul femeii decedate, la vederea polițiștilor, s-ar fi aruncat de la balconul apartamentului, amplasat la etajul unu”, a declarat Mihaela Sadoveanu, purtător de cuvânt IPJ Dolj.

Potrivit medicilor, bărbatul s-a înjunghiat înainte să se arunce de la etaj. El a fost resuscitat la fața locului și transportat de urgență la spital. În cele din urmă, a murit din cauza rănilor.

"Pacientul, de 45 de ani, a fost găsit de către echipajul UTIM - SMURD Craiova, la locul solicitării, în stop cardio-respirator, cu politraumatism prin precipitare, prezentând multiple plăgi înjunghiate, la nivel latero-cervical stânga, precordial și antebrațe, produse, cel mai probabil, prin autoagresiune. A fost resuscitat imediat de către echipajul medical al SMURD și adus la UPU a SCJU Craiova, cu stare extrem de gravă, inconștient, instabil respirator și hemodinamic. A primit îngrijiri medicale de urgență complexe, atât în prespital, cât și în UPU, investigat rapid și dus în sala de operație a clinicii de Chirurgie Cardio-Vasculară a spitalului nostru. A repetat stopul cardiorespirator de mai multe ori, chiar și în sala de operație, evoluția fiind rapid nefavorabilă. Cu toate eforturile depuse de medici, pacientul a decedat la scurt timp", a transmis SJU Craiova printr-un comunicat.

Bărbatul era inginer de profesie, dar nu mai lucra. Avusese o firmă care a dat faliment, iar din acel moment ar fi intrat în depresie, spun vecinii pentru Știrile ProTV.

„Țipa fata în casă. Au auzit țipetele de disperare. Îmi spuneau vecinii că a tăiat-o în prezența fetei”, a mai spus o vecină.

„Probabil omul a refuzat să caute ajutor de specialitate și a recurs la acest gest urât”, a spus o vecină.

Vecinii au povestit că au auzit zgomote din apartamentul cuplului înainte de crimă.

"Au venit părinții fetei și mi s-a făcut rău, vă dați seama, era o fată bună. A fost greu, nici nu știu ce să mai spun", a spus una dintre vecinele cuplului, care a mărturisit că a auzit țipete din apartamentul crimei.

Potrivit acesteia, criminalul era o persoană retrasă și nu prea vorbea cu vecinii. Nu avea antecedente de violență.

"E o problemă cu violența asupra femeilor în ziua de astăzi și nu se vorbește suficient despre asta. Femicidul este un fenomen care a apărut și e un fenomen din ce în ce mai des la noi. Nu se iau măsuri, din păcate", a mai spus ea.

Femeia preda germană la un liceu de prestigiu din oraș și era foarte apreciată. Profesoara nu s-a plâns niciodată colegilor că ar avea probleme în căsnicie.

Copila de 11 ani se află acum în grija bunicilor și a unei mătuși.

Inspectorii de la protecția copilului Dolj se vor asigura că primește consiliere psihologică după evenimentele traumatizante.

