Noi detalii în cazul crimei de la Craiova: Ultimele cuvinte ale victimei către fiica sa. Unde este acum copilul

Apar noi detalii legate de cumplita crimă comisă joi, 21 august, la Craiova. Din mărturiile apropiaților familiei, criminalul care și-a ucis soția de față cu fiica lor de 11 ani îi reproșa femeii că nu îi dă suficientă atenție.

Prietenii apropiați ai femeii de 44 de ani spun că profesoara de limba germană se plângea că în ultimele două luni relația cu soțul ei nu mergea deloc bine și că se certau des. Bărbatul i-ar fi reproșat femeii că se dedică prea mult școlii, pregătea elevi pentru olimpiade și făcea meditații, conform stirileprotv.ro.

„Era un profesor dedicat, implicat, un profesor care era mereu alături de noi la școală, sunt niște clipe grele și ne este foarte greu să ne revenim, toți suntem în stare de șoc. Realitatea ne forțează să acceptăm acest lucru, dar ne este greu să percepem ca omul pe care l-am văzut acum 2 zile, cu care făceam planuri pentru începutul noului an școlar, astăzi nu mai este”, declară Luminita Popescu, director adjunct al colegiului național Carol I, unde lucra victima.

Surse locale au declarat că bărbatul, de profesie inginer, și-ar fi pierdut locul de muncă, ceea ce a dus la numeroase conflicte între soți.

Femeia a fost atacată, joi, 21 august, de soțul său în prezența fiicei lor de 11 ani. Cu ultimele puteri, mama i-ar fi spus copilei să fugă din casă. Fetița a ieșit din apartament și a alertat vecinii.

Ads

Mai multe apeluri la 112 ar fi fost făcute, inclusiv de la vecina la care s-a dus copilul, dar și de un poștaș, care a auzit țipetele femeii. Polițiștii au reușit să spargă ușa și să intre în apartament.

În acel moment, femeia zăcea pe jos, plină de sânge, iar bărbatul, de 45 de ani, a fost găsit extrem de agitat. Acesta a început să arunce cu diferite obiecte spre oamenii legii, iar apoi s-a înjunghiat și s-a aruncat de la etajul 1 al locuinței familiei. Bărbatul a fost resuscitat la fața locului, dar a murit, ulterior, la spital.

Vecinii spun despre el că era depresiv, după ce firma pe care o avea a dat faliment.

Femeia preda germana la liceul Carol I din oraș și era foarte apreciată. Bărbatul era inginer de profesie, dar nu mai lucra.

Fetița este în prezent în grija familiei extinse

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Dolj a anunţat că fetiţa din Craiova, rămasă orfană după ce tatăl i-a ucis mama, joi, şi apoi s-a sinucis, se află în grija familiei extinse, iar specialiştii DGASPC monitorizează această situaţie. De asemenea, Direcţia Generală de Asistenţă şi Protecţia Copilului urmează să acorde sprijin şi suport atât copilului, cât şi familiei.

Ads

Purtătorul de cuvânt al DGASPC Dolj, Monica Stuparu, a declarat, vineri, pentru News.ro, că o echipă formată din asistent social şi psiholog s-a deplasat la locuinţa familiei după producerea tragicului eveniment.

”Am aflat de acest caz de la reprezentanţii Secţiei 4 Poliţie care ne-au informat cu privire la această tragedie. Imediat o echipă formată din asistent social şi psiholog s-a deplasat la domiciliul familiei pentru a acorda sprijin şi suport. Copilul se află alături de membrii familiei extinse, iar situaţia lui va rămâne şi în atenţia DGASPC Dolj şi, în funcţie de nevoile identificate, specialiştii din cadrul instituţiei noastre vor acorda servicii de consiliere atât fetiţei, cât şi familiei extinse. Ne aflăm în proces de evaluare în acest moment, conform etapelor procedurale pe care le avem şi vom acorda sprijin şi suport copilului şi familiei”, a afirmat Monica Stuparu.

Ads