Declarația cutremurătoare a tatălui fetei ucise la Iași. Ce a vorbit ultima dată cu fiica sa

Tatăl Ioanei Vanesa Burlacu a povestit cu lacrimi în ochi când și-a văzut ultima dată fiica. Costel Burlacu a spus că fata nu se certase cu nimeni și a cerut să se facă dreptate.

”Duminica trecută a fost aici, acasă. Ultima oară am vorbit marți cu ea. Voia să amenajăm casa în care ea stătea cu prietenul ei. Trebuia să merg să o ajut cu luminițele de sărbători acolo, la casă… După aceea nu am mai auzit nimic de la ea, până când am aflat vestea”, a spus ieșeanul, cu lacrimi în ochi, potrivit BZI.

Tatăl fetei a relatat că Ioana Vanesa Burlacu nu se certase cu nimeni în perioada anterioară și nici nu avea dușmani.

”Nu avea dușmani. Nu se certase cu nimeni înainte de nenorocirea asta. Ea studia, în anul II, la Școala Postliceală «Grigore Ghica Vodă», din Iași. V-am spus că discutasem cu ea să amenajăm frumos acolo, la casă. Nu știu ce s-a întâmplat sau cine a făcut asta… Am vorbit și la Parchet, am discutat și cu polițiști. Oamenii au unele indicii, dar eu cred că nu știu mai multe decât ceea ce știți și dumneavoastră”, a adăugat Costel Burlacu.

Bărbatul a cerut ca vinovații să plătească pentru ce au făcut.

”Nu știu de ce s-a întâmplat treaba aceasta… În orice caz, eu sper ca aceia care au făcut ce au făcut să plătească. În rest, nu știu ce să vă spun....”, a încheiat ieșeanul.

Marți, 14 decembrie, principalul suspect în cazul crimei duble din Iași a fost prins, în Italia, după ce a fost dat în urmărire generală. Este vorba despre un tânăr de origine marocană.

