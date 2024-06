Mama fetei ucise de iubit într-un hotel din Sectorul 6 face declarații tulburătoare. „Ea avea deja pe altcineva”

Detalii șocante apar în cazul crimei din Sectorul 6 al Capitalei, unde o tânără de 17 ani a fost ucisă într-un hotel către iubitul ei, ca mai apoi să se sinucidă și el.

Mama adolescentei spune că Alexandra a încercat să se despartă de tânăr, pentru că avea un nou iubit, doar că acesta nu a putut accepta ideea și a comis această tragedie, conform antena3.ro.

Adolescenta a plecat la școală, dar un a mai ajuns înapoi acasă.

„Trebuia să semneze atestatul. A plecat la școală la 9:30. Ultima dată am vorbit cu ea la 4:00. După, am primit un telefon, nu am reușit să răspund, și de atunci am sunat continuu, o zi și jumătate, și nu a mai răspuns nimeni la telefon.

După aceea, m-a sunat poliția și mi-a spus că fiica mea este decedată”, spune mamai adolescentei ucise.

Femeia nu l-a cunoscut personal pe iubitul de 24 de ani al Alexandrei, dar știa despre el că este supărat că ea are altă relație.

„Eu l-am văzut o singură dată, pe stradă, și în rest în poze pe telefonul ei.

I-a spus că nu vrea să mai stea cu el. Ea avea deja pe altcineva, avea un prieten, și nu mai voia să stea cu el. El a aflat de acel prieten și i-a spart telefonul. A făcut screenshot pe telefonul lui, și i l-a spart pe al ei”, mai povestește femeia.

Condorm unor surse apropiate anchetei, tânărul de 24 de a a intrat în camera de hotel alături de fata de 17 ani, unde au petrecut câteva ore.

Spre seară, tânărul a ieșit singur din camera de hotel și a mers la un hipermarker de undă a cumpărat un cuțit de bucătărie.

Acesta s-a întors în cameră și a omorât-o pe Alexandra cu mai multe lovituri de cuțit, ca mai apoi să se sinucidă.

Poliția a fost sesizată de o angajată a hotelului în jurul orei 12:00, prin apel la 112, cu privire la faptul că 2 persoane dintr-o cameră de cazare prezintă urme de agresiune.

„La adresă s-au deplasat polițiști din cadrul subunității și un echipaj de prim-ajutor, care a constatat decesul celor două persoane, un bărbat și o femeie, în vârstă de 24, respectiv 17 ani, ce se aflau într-o cameră a hotelului menționat. În urma cercetării efectuate la fața locului, s-a stabilit faptul că bărbatul în vârstă de 24 de ani a suprimat viața tinerei, după care a procedat la suicid cu un obiect tăietor-înțepător”, a informat Poliția.

Ancheta a fost preluată de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu agenții din cadrul Serviciului Omoruri.

Cadavrele au fost duse la Institutul Național de Medicină Legală pentru efectuarea autopsiei.

