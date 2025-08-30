Bărbatul din Ilfov acuzat de uciderea fiului concubinei sale, plasat în arest preventiv

Un tânăr de 28 de ani din Ilfov, acuzat că ar fi omorât copilul concubinei sale și ulterior s-a închis într-un apartament pentru a evita reținerea de către polițiști, a fost plasat în arest preventiv.

”În cursul zilei de astăzi, 30 august a.c., bărbatul de 28 de ani bănuit de săvârșirea infracțiunii de omor calificat a fost prezentat în fața unui judecător de drepturi și libertăți, fiind emis un mandat de arestare preventivă, pentru o perioadă de 30 de zile”, a anunțat, sâmbătă după-amiază, Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov.

Cercetările continuă în acest caz, în cadrul unui dosar penal deschis pentru omor calificat, urmărirea penală fiind în competența exclusivă a unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov.

Bărbatul s-a baricadat în apartament

Bărbatul de 28 de ani din județul Ilfov este suspectat că l-a ucis pe copilul iubitei sale, iar vineri s-a baricadat într-un apartament din Otopeni, fiind imobilizat de polițiști după o intervenție în forță.

La sfârșitul săptămânii trecute, polițiștii au fost sesizați că un copil de doi ani și opt luni a fost găsit decedat într-o locuință din Otopeni.

”La scurt timp s-au deplasat la fața locului polițiști din cadrul Poliției Orașului Otopeni care au constatat faptul că aspectele sesizate se confirmă, în cauză fiind vorba despre un minor găsit decedat de către mama sa în locuința comună din orașul Otopeni. Cazul a fost preluat de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Ilfov-Compartimentul Morți Suspecte, în cauză fiind deschis doar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. În urma cercetărilor efectuate de polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Ilfov, au rezultat indicii cu privire la posibilitatea săvârșirii infracțiunii de omor”, au transmis reprezentanții IPJ Ilfov.

Polițiștii au stabilit în urma cercetărilor că suspect pentru moartea copilului este un bărbat de 28 de ani, concubinul mamei victimei. Pentru a nu fi prins de polițiști, el se baricadase într-un apartament din Otopeni.

Sâmbătă, el a fost reținut pentru 24 de ore, pentru omor calificat, ulterior fiind prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.

