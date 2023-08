Filmul crimei de la Mangalia. „Nu am vrut să o omor însă am avut un moment în care mi-am pierdut firea. Am început să tremur”

Alina, fata ucisă în Mangalia de cea mai bună prietenă, a fost condusă joi condusă pe ultimul drum. Prietena ei a recunoscut fapta în fața anchetatorilor motivând că recunoaște pentru a primi o pedeapsă mai mică pentru „că așa am văzut în filme”.

Motivul invocat de tânăra criminală a fost că s-a certat cu victima legat de muncă și conviețuire. Mai exact, inculpata a recunoscut că a agresat-o pe victimă cu un cuțit. Ea a precizat că se cunoaște cu victima încă din clasa întâi, iar certurile dintre cele două durau de ceva timp, cerând chiar șefilor să le mute în camere diferite, potrivit ziuadeconstanta.ro.

În seara crimei, cele două tinere au avut discuții contradictorii legate de plecarea victimei acasă, iar „într-un moment de furie, am început să tremur, am luat cuțitul care era pe un raft și inițial am ezitat însă după am înjunghiat-o...”. Ea a mai adăugat că „(...) nu am vrut să o omor însă am avut un moment în care mi-am pierdut firea și am săvârșit această faptă”.

După ce și-a dat suflul, inculpata a luat valiza victimei, a scos hainele de acolo și a introdus-o înăuntru. Ulterior, inculpata a chemat un taximetru, iar ulterior, ajutată de un coleg de muncă, a urcat valiza în portbagaj. A cerut în primă instanță să meargă la bancomat pentru a scoate bani, iar taximetristul a întrebat-o de vânătăile de pe față și ea i-a răspuns că s-a lovit la locul de muncă.

A scos de la bancomat 2.000 de lei și i-a cerut șoferului să o ducă la Vaslui, acesta din urma refuzând. A cerut ulterior să o lase lângă parc, unde a coborât, plătindu-i omului 200 lei pentru cursă. „Am mai stat câteva minute, m-am uitat în jur să văd dacă sunt camere de filmat sau persoane care m-ar putea vedea și întrucât nu era nimeni m-am apropiat de prima bancă și am abandonat trupul”, a recunoscut inculpata. Apoi s-a deplasat pe jos până la hotel. Ulterior, a început să facă curățenie în cameră, unde erau urme de sânge pe mochetă și pe perete. Hainele și lenjeria le-a băgat într-un sac de plastic pe care l-a dus la tomberonul hotelului unde stătea.

„Cuțitul îl pusesem sub salteaua patului meu iar după ce am dus sacul din plastic de mai sus mi-am amintit și de cuțit, l-am luat și l-am ambalat într-un sac din plastic pentru găleata de gunoi și l-am dus la ghena hotelului”, a punctat inculpata în fața anchetatorilor.

După tot evenimentul macabru, inculpata s-a dus la ora 10.00 la muncă. „Menționez că am apucat să stau o oră în pat dar nu am reușit să dorm”, a spus femeia, care ulterior a punctat că la ora 15.00 a fost preluată de un echipaj de poliție.

„Inițial am spus că am căzut însă ulterior am recunoscut fapta deoarece am văzut în filme că dacă recunoști fapta săvârșită primești o pedeapsă redusă”, a mai spus aceasta. „Regret săvârșirea faptei și menționez că nu am fost conștientă de ceea ce am făcut”, a adăugat aceasta. Tânăra de 18 ani, Alina E., a fost găsită fără suflare sub o bancă dintr-un parc.