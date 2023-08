Filmul oribilei crime din Mangalia, refăcut cu ajutorul camerelor de supraveghere. Cadavrul pus în geamantan a fost dus cu taxiul

Fata ucisă cu sălbăticie de cea mai bună prietenă, la Mangalia, este Alina Ciobanu. Anchetatorii au refăcut filmul crimei cu ajutorul imaginilor surprinse de camerele de supraveghere.

Fata de 18 ani care și-a omorât prietena de aceeași vârstă și i-a dus trupul într-un parc din Mangalia și-a recunoscut faptele și a fost reținută.

Anchetatorii au stabilit că Alina Elena a fost ucisă cu mult sânge rece, în camera de hotel. După crimă, Loredana a pus trupul neînsuflețit într-un geamantan, apoi a chemat un taxi în fața hotelului, potrivit digi24.ro.

Cu ajutorul taximetristului, a urcat trolerul în portbagaj, apoi i-a cerut șoferului să o ducă în parc. Pe camerele de supraveghere de la Primăria Mangalia se vede cum Loredana trăgea valiza pe alei, până a ajuns în parc. Acolo a lăsat cadavrul sub o bancă, iar apoi s-a întors la hotel. A făcut curat și a scăpat de arma crimei, un cuțit.

Fata era copilul de suflet al unui om de afaceri care a decis să o ajute după ce publicația Vremea Nouă i-a publicat povestea de viață din care reieșea că fata are o copilărie grea, provenind dintr-o familie cu mulți copii și un tată alcoolic.

În urmă cu trei ani, când Alina avea 15 ani, cotidianul Vremea Nouă a scris despre numeroasele problemele sociale cu care se confrunta copila în vârstă de 15 ani, la acea vreme.

Alina provenea dintr-o familie greu încercată, cu cinci copii, doi băieți și trei fete, care a trăit toată viața din ajutorul social.

„Noi nu am știut ce sunt acelea sărbători. De foarte multe ori dormeam pe afară, pe unde apucam, plânși și nemâncați, am făcut foamea mulți ani la rând. Până acum trei ani, când el (n.r. tatăl fetei) a făcut cel mai mare scandal cu bătăi, nu am mai suportat. Am vorbit și cu mama și am încercat să căutăm soluții să plecăm. Mama și cu sora mea mai mică au reușit să plece de lângă tata, dar eu am rămas, pentru că nu voiam să mă mut, din nou, de la școală. Nu voiam să pierd colegii și profesorii de la școala din Delești. Am mai fost pentru vreo două luni la școala din Buda, dar nu m-am acomodat acolo”, declara Alina pentru Vremea Nouă, la doar 15 ani.

Anchetatorii au stabilit că fata găsită moartă într-un parc din Mangalia are 18 ani şi este din Vaslui. Urmele de violenţă de pe trupul său au demonstrat că a fost omorâtă, fiind găsită şi o persoană suspectată de comiterea faptei. Aceasta a fost prinsă şi dusă la audieri.

Este o tânără de 18 ani care lucra împreună cu victima. Trupul victimei a fost transportat în parc cu un geamantan.

Surse judiciare au precizat că persoana suspectată este o tânără, de 18 ani.

Cele două stăteau împreună şi lucrau cameriste la un hotel din Saturn. Ar fi omorât-o pentru că victima îşi înşela iubitul şi ea trebuia să mintă şi nu ar mai fi vrut să facă asta.

După ce a omorât-o ar fi pus-o într-un geamantan şi a dus-o în parc.