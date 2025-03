Un adolescent de 17 ani și-a ucis sora pentru că nu voia s-o mai vadă „niciodată”. „Am urât-o toată viața” FOTO

Crimă brutală în Marea Britanie. Un tânăr de 17 ani și-a ucis sora mai mare și apoi a sunat la Poliție ca să anunțe că a înjunghiat-o până a murit.

Mali Bennett-Smith și-a înjunghiat sora, pe Luka, de 19 ani, în locuința lor din Bristol, Anglia, în timp ce părinții erau plecați.

Cei doi tineri au crescu într-o familie în aparență fericită, iar în urmă cu câteva săptămâni au apărut într-un clip pe Facebook în care râdeau și se distrau într-o excursie în Amsterdam. În realitate, imaginile ascundeau o relație tensionată care s-a terminat tragic, conform DailyMail.

In a tragic tale from the UK, 17-year-old Mali Bennett-Smith murdered his sister Luka during a practice session gone wrong. This shocking incident emphasizes the complexities of sibling relationships, often masked by childhood memories. pic.twitter.com/lAqkP3dlTL

În ziua incidentului, Luka a acceptat ca fratele său să exerseze o mișcare de apărare cu ea. Chiar dacă în trecut Mali o elibera, de data asta a continuat s-o țină strâns și apoi a scos un cuțit ca s-o înjunghie de mai multe ori. La 20 de minute după atac, adolescentul de 17 ani a sunat la urgențe și a mărturisit fapta.

„Nu ne certam. Doar că mi-am urât sora toată viața și nu mai voiam să o văd niciodată”, a spus el dispecerilor.

Cei doi frați au crescut la o fermă izolată din Noua Zeelandă și au fost educați acasă de mama lor, Liz Bennet, prin metoda „Steiner”, un sistem educațional ce descurajează expunerea copiilor la ecrane. Chiar și așa, cei doi frați au devenit obsedați de jocurile video.

„Încă ne luptăm cu faptul că toată ziua stau pe calculator și joacă jocuri video. Nici măcar prietenii lor nu mai vin în vizită pentru că nu vor să se joace decât pe computer”, se plângea Liz altor părinți într-o postare pe rețelele sociale.

Când s-au mutat în Marea Britanie, Mali visa să intre în armată, dar a abandonat cursurile. În timpul procesului, avocatul său a arătat că tânărul, afectat de ADHD și izolat din cauza educației sale și-a îndreptat toată frustrarea și resentimentele spre sora sa.

A teenager has been jailed for life for murdering his sister in Bristol

17 year old Mali Bennett-Smith stabbed and strangled his sister.

He was jailed for a minimum of 10 years in prison. pic.twitter.com/7SuYS4a5dM