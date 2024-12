Crimă șocantă în Marea Britanie. O fată de 12 ani este acuzată că a ucis în bătaie un vârstnic de 80 de ani FOTO

Crimă șocantă în Marea Britanie. O adolescentă în vârstă de 12 ani a fost acuzată de ucidere din culpă, după moartea unui bătrân de 80 de ani.

Potrivit Poliției din Leicestershire, Bhim Kohli a decedat după ce a fost bătut în timp ce își plimba câinele într-un parc de lângă casa lui din Braunstone Town, pe 1 septembrie.

Bărbatul a fost dus la spital, dar a murit a doua zi, potrivit Sky News.

80 year old Bhim Kohli was attacked by youngsters while walking his dog in a park, Leicestershire. His injuries were severe, he died in hospital. His daughter told the Mercury he was seconds away from home. Five children have been arrested on suspicion of murder. pic.twitter.com/ZtVTH7hIaI