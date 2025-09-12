Ancheta criminalului Emil Gânj bate pasul pe loc. În Mureș, oamenii nu mai cred în polițiști. Mama fetei ucise: "Nu mai cred că își dau cu adevărat interesul să-l prindă."

Trei polițiști din Mureș sunt anchetați de superiori pentru că nu și-ar fi respectat sarcinile de serviciu, la două luni după crima comisă în Miheșu de Câmpie de Emil Gânj, aflat și acum în libertate.

Gânj, un individ deosebit de periculos, este în continuare de negăsit. A fost dat în urmărire internațională după ce și-a ucis fosta iubită și apoi i-a incendiat casa, dar nimeni nu știe unde se ascunde. Iar procurorii verifică, acum, dacă oamenii legii au respectat procedurile, scrie stirileprotv.ro.

Conform IPJ Mureș, trei agenți sunt supuși unei anchete interne, ei fiind suspectați că ar fi comis erori în timpul investigațiilor. Unul dintre ei ar fi trebuit să-l dea pe Emil Gânj în urmărire națională încă de la începutul anului după ce suspectul a răpit-o pe fosta iubită, dar nu a făcut-o. Încă de atunci, familia victimei ar fi cerut sprijinul oamenilor legii.

Biroul de Control Intern verifică, acum, dacă polițiștii și-au făcut datoria cum trebuie. După mai bine de două luni de când și-a ucis fosta iubită, Emil Gânj este de negăsit, iar oamenii nu mai cred în forțele de ordine și spun că se tem să mai iasă seara din casă.

”Nu știu ce să zic, dacă o să mai fie prins, dacă își dau cu adevărat interesul să-l prindă, că eu nu mai cred. Eu nu mai cred în poliție, că nu și-au făcut treaba atunci când trebuia, nu mai am încredere deloc”, a declarat, pentru sursa citată, mama victimei.

„Mi-e teamă seara în casă, am vrea să aibă succes să-l găsească”, a spus o vecină.

„Polițiștii au descins și au făcut verificări la aproximativ 7.950 de imobile, inclusiv locații dezafectate, au fost verificate peste 950 de stâni, iar suprafața de teren periată a depășit 1.400 kmp, audiate peste 270 de persoane”, a declarat Alexandra Luca, purtător de cuvânt al IPJ Mureș.

Și procurorii au deschis o anchetă și verifică dacă s-au respectat toate procedurile în acest caz sau dacă s-au făcut erori.

