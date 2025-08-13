Se cer demisii de onoare în cazul crimei din Mureș. La o lună de la tragedie, Emil Gânj este încă în libertate. "Afectează încrederea cetățenilor în instituțiile statului"

FACIAS, Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului, a cerut miercuri, 13 august, Ministerului Afacerilor Interne să intervină de urgență în cazul lui Emil Gânj, autorul crimei care a avut loc pe 8 iulie 2025 în Miheșu de Câmpie, județul Mureș. La o lună de la tragedie, Gânj este încă în libertate.

„Faptul că a trecut o lună de la comiterea faptei și persoana căutată nu a fost găsită afectează profund încrederea cetățenilor în instituțiile statului și în capacitatea acestora de a-i proteja”, trage FACIAS semnalul de alarmă în adresa transmisă ministrului Cătălin Predoiu, scrie antena3.ro.

Organizația îi cere lui Predoiu să se facă o evaluare completă a acțiunilor autorităților și susține că asumarea publică a responsabilității, inclusiv prin demisii de onoare din structurile operative implicate, este „un gest firesc și necesar”.

„În acest context, FACIAS vă solicită să evaluați modul în care a fost gestionat acest caz și să dispuneți măsurile administrative necesare. Prezentarea demisiilor de onoare din partea persoanelor din structurile operative care poartă responsabilitatea pentru aceste disfuncționalități reprezintă un gest firesc și necesar în fața opiniei publice”, scrie în mesajul FACIAS.

Emil Gânj este, în prezent, cel mai căutat om din România. Și, totuși, nimeni nu știe unde se ascunde și nici măcar dacă mai este pe teritoriul țării.

El are pe numele său un mandat de arestare emis în lipsă încă din urmă cu un an și jumătate, însă acesta a fost pus efectiv în aplicare abia în 2025, când a fost introdus în sistemul informatic și în aplicația „Urmăriți”, aceasta fiind o eroare fără precedent în Poliția Română.

