Criminalul din Mureș, căutat de polițiști într-o rețea secretă de tuneluri. Labirintul subteran, săpat acum mai bine de 50 de ani la ordinul lui Ceaușescu

Emil Gânj, criminalul din Mureș, nu este de găsit de aproape o lună și jumătate, iar autoritățile sunt în alertă maximă pentru prinderea lui. Mai nou, Gânj este căutat de polițiști într-o rețea de tuneluri subterane construite de Armată în urmă cu peste 50 de ani, spun surse din rândul anchetatorilor.

Căutările implică echipe mixte, formate din polițiști, jandarmi, dar și angajați ai ocoalelor silvice, care verifică împreună zonele împădurite și greu accesibile din județele Mureș, Cluj și Bistrița-Năsăud, scrie gândul.ro.

Gânj nu este căutat doar în România. Autoritățile au extins investigațiile și în Ungaria și Germania, pe baza unor posibile piste legate de deplasarea suspectului, care este de negăsit de atâta timp.

Mai nou, criminalul din Mureș este căutat inclusiv într-o rețea subterană de tuneluri cu caracter militar, construită în anul 1968, inclusiv în județul Mureș, la ordinul fostului președinte al României Nicolae Ceaușescu.

Infrastructura, aflată în administrarea Armatei, se întinde pe o distanță uriașă și este cunoscută pentru traseele sale complexe, lucru care îngreunează foarte mult acțiunile de căutare desfășurate de oamenii legii.

Au apărut și alte informații noi, conform cărora Gânj și-ar fi pregătit din timp planul de fugă, el ascunzând provizii într-unul dintre aceste tuneluri, care este abandonat.

Aceleași surse spun că, pentru a nu fi localizat, criminalul se deplasează doar pe distanțe scurte, întorcându-se rapid în locul în care s-ar ascunde.

Emil Gânj este căutat de autorități fiind principalul suspect într-o crimă de o violență extremă. Bărbatul ar fi pătruns cu forța în locuința fostei sale partenere, în vârstă de 23 de ani, și după ce a găsit-o ascunsă într-un dulap, a ucis-o cu toporul, apoi a incendiat-o.

