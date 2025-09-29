Criminalul din Mureș, pe lista "Most Wanted" a Europol. Cum îl prezintă instituția europeană pe Emil Gânj

Autor: Adrian Zia
Luni, 29 Septembrie 2025, ora 20:16
Criminalul din Mureș, pe lista "Most Wanted" a Europol. Cum îl prezintă instituția europeană pe Emil Gânj
Emil Gânj, Poliția Română / FOTO: Poliția Română

Ancheta criminalului Emil Gânj bate pasul pe loc. La peste două luni după crima comisă în Miheșu de Câmpie, Gânj se află și acum în libertate.

Mai nou, el a fost inclus pe lista celor mai căutați fugari ai Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Aplicarea Legii (Europol). Pe site-ul instituției, eumostwanted.eu, Emil Gânj este trecut ca fiind un infractor periculos, care a comis o crimă și vătămări corporale grave.

Pe același site sunt postate 4 fotografii cu el și toate datele sale anatomice:

- Sex: Masculin

- Înălțime aproximativă: 165 cm

- Culoare ochi: Căprui

Se amintește, de asemenea, că există o recompensă de 5.000 de euro pe numele lui.

În februarie 2025, Emil Gânj și-a răpit fosta parteneră, încălcând măsurile impuse de un ordin de protecție judecătoresc.

În iulie 2025, a comis o crimă gravă, scrie site-ul Europol, ucigându-și partenera și apoi dând foc casei în care se afla cadavrul acesteia, în încercarea de a distruge probele.

Tribunalul Mureș a emis un mandat european de arestare pe numele său pentru răpire, crimă gravă și distrugere prin incendiere.

Emil Gânj este considerat extrem de periculos și este căutat de autoritățile române pentru a-și ispăși pedeapsa cu închisoarea pentru încălcarea unui ordin de protecție și pentru a fi judecat pentru toate aceste infracțiuni grave, mai scrie pe eumostwanted.eu.

Nu vă apropiați de el! În schimb, vă rugăm să raportați orice informație pe care o aveți despre această persoană prin intermediul acestui site web sau contactând orice secție de poliție.

#crima mihesu de campie, #emil ganj, #europol most wanted , #crima
