Criminalul din Mureș, de negăsit de două luni. Arma cu care și-a ucis iubita, găsită acum două săptămâni de bunica victimei. Unde a aruncat Emil Gânj toporul cu care i-a luat viața Andei

Criminalul din Mureș, de negăsit de două luni

Emil Gânj, criminalul din Miheșu de Câmpie, județul Mureș, este de negăsit de două luni, iar oamenii legii nu știu unde să-l mai caute. Mai mult, surse din anchetă au dezvăluit că arma cu care acesta și-a ucis fosta iubită nu a fost găsită de polițiști, ci de bunica victimei.

Aceasta a fost descoperită de femeie abia în urmă cu aproape două săptămâni, lângă locuința în care a fost măcelărită Anda Gyurcă. Antena 3 CNN a vorbit cu bunica, iar aceasta le-a povestit reporterilor cum a găsit arma crimei.

"M-au dus la Poliție, am dat declarații cum am găsit-o. (...). Nu se mai cunoștea (n.r.: răspunsul la întrebarea «Avea sânge pe ea?»)", a spus Pușa Jimba pentru sursa citată.

Femeia a dezvăluit că descoperirea șocantă a avut loc în timp ce culegea mure.

"Când am prins așa de el să-l trag afară, am văzut securea. Atunci m-am speriat", a spus ea.

A chemat polițiștii care făceau de pază în fața casei, iar aceștia au alertat criminaliștii. Aceștia au fotografiat arma, au măsurat-o și au ridicat-o pentru prelevarea de probe ADN.

Rezultatul a venit imediat, potrivit unor surse din anchetă, având în vedere că crima de la Miheșu de Câmpie este prioritatea numărul 1.

Pe toporul găsit de bunica victimei a fost identificat ADN-ul Andei Gyurcă.

Întrebată cât de aproape era securea de casa în care a fost omorâtă Anda Maria Gyurcă, bunica tinerei a spus pentru Antena 3 CNN: "La vreo 25 - 30 de metri, cam așa. (...). Da, da, acolo, în grădină, peste drum".

