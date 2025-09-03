Criminalul din Mureș, de negăsit de două luni. Arma cu care și-a ucis iubita, găsită acum două săptămâni de bunica victimei. Unde a aruncat Emil Gânj toporul cu care i-a luat viața Andei

Miercuri, 03 Septembrie 2025, ora 20:19
Criminalul din Mureș, de negăsit de două luni FOTO Facebook/Vasile Mihalache

Emil Gânj, criminalul din Miheșu de Câmpie, județul Mureș, este de negăsit de două luni, iar oamenii legii nu știu unde să-l mai caute. Mai mult, surse din anchetă au dezvăluit că arma cu care acesta și-a ucis fosta iubită nu a fost găsită de polițiști, ci de bunica victimei.

Aceasta a fost descoperită de femeie abia în urmă cu aproape două săptămâni, lângă locuința în care a fost măcelărită Anda Gyurcă. Antena 3 CNN a vorbit cu bunica, iar aceasta le-a povestit reporterilor cum a găsit arma crimei.

"M-au dus la Poliție, am dat declarații cum am găsit-o. (...). Nu se mai cunoștea (n.r.: răspunsul la întrebarea «Avea sânge pe ea?»)", a spus Pușa Jimba pentru sursa citată.

Femeia a dezvăluit că descoperirea șocantă a avut loc în timp ce culegea mure.

"Când am prins așa de el să-l trag afară, am văzut securea. Atunci m-am speriat", a spus ea.

A chemat polițiștii care făceau de pază în fața casei, iar aceștia au alertat criminaliștii. Aceștia au fotografiat arma, au măsurat-o și au ridicat-o pentru prelevarea de probe ADN.

Rezultatul a venit imediat, potrivit unor surse din anchetă, având în vedere că crima de la Miheșu de Câmpie este prioritatea numărul 1.

Pe toporul găsit de bunica victimei a fost identificat ADN-ul Andei Gyurcă.

Întrebată cât de aproape era securea de casa în care a fost omorâtă Anda Maria Gyurcă, bunica tinerei a spus pentru Antena 3 CNN: "La vreo 25 - 30 de metri, cam așa. (...). Da, da, acolo, în grădină, peste drum".

