Criminalul Emil Gânj e liber de o lună. La Miheșu de Câmpie oamenii sunt revoltați. Se tem că va ucide din nou

Autor: Adrian Zia
Vineri, 08 August 2025, ora 21:30
După o lună de căutări și o desfășurare impresionantă de forțe a autorităților, Emil Gânj, bărbatul din localitatea mureșeană Miheșu de Câmpie, suspectat că și-ar fi ucis și incendiat fosta iubită, nu este de găsit.

Deja, lipsa rezultatelor i-a făcut pe oamenii din zonele în care a fost căutat să se teamă și mai mult pentru viața lor, având în vedere că cel căutat este periculos și ar putea fi și înarmat.

"Toată lumea se teme, e un criminal. Te poți aștepta la orice.(...) Nu-s în stare să îl găsească atâtea persoane. Peste 600 de persoane îl caută și nu îl găsesc, ca pe un șoarece", a declarat cumnatul criminalului pentru observatornews.ro

Emil Gânj este căutat, de o lună, zi și noapte de polițiști, jandarmi și salvamontiști. La căutări s-au folosit câini de urmă, drone cu termoviziune, elicoptere și, inclusiv, ATV-uri. A fost, de asemenea, căutat și în alte județe, în urma unor ponturi primite de la diferiți oameni. Mulți oameni cred, însă, că individul ar fi fugit demult din țară. Așa s-a ajuns să fie căutat și în Germania. Fără rezultate, din păcate.

"Nu mi se pare ok că încă nu l-au găsit. Nu-s în stare atâția amar de polițiști, atâția amar de jandarmi câți sunt. Nu sunt în stare să prindă un singur om. Se joacă cu atâția polițiști, cu atâția oameni", a mărturisit mama Andei, victima criminalului din Mureș, pentru sursa citată.

Deși are tot timpul jandarmi la poartă, mama victimei se teme că individul ar putea apărea să-i facă rău.

"Cred că e aici undeva în apropiere că tot timpul noi am știut că e plecat și mi-a spus chiar și poliția că nu mai este prin țară, că este plecat. Într-o bună zi l-am văzut că fuge din grădină de la o vecină", a mai spus aceasta.

Poliția a pregătit și o recompensă de 5.000 de euro pentru persoana care oferă informații ce duc la prinderea suspectului. Recompensa va fi primită pe loc, imediat după verificarea veridicității informațiilor oferite.

Din păcate, după acest anunț, au fost făcute sute de sesizări care i-au pus pe anchetatori pe piste false.

Gânj este dat în consemn în toată țara și este pe lista celor mai periculoși infractori.

