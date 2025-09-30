Mamă și fiică din Neamț, înjunghiate de fostul iubit al fetei. Fiica a murit din cauza rănilor. Între timp, Parlamentul adopta Declarația "România fără violență domestică"

Autor: Adrian Zia
Marti, 30 Septembrie 2025, ora 16:08
208 citiri
Mamă și fiică din Neamț, înjunghiate de fostul iubit al fetei FOTO Facebook/Cristina Mircea

O femeie în vârstă de 37 de ani şi fiica ei de 20 de ani au fost înjunghiate cu un cuţit, marţi, 30 septembrie, în timp ce se aflau în curtea locuinţei lor din judeţul Neamţ. Din cauza rănilor, tânăra a murit, iar mama ei a fost dusă la spital. Atacatorul a fugit după comiterea faptei şi a fost prins în judeţul Bacău, aflându-se în custodia poliţiştilor. El este fostul iubit al tinerei.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Neamţ, poliţiştii au fost sesizaţi, marţi, în jurul orei 12.30, de către o femeie care a anunţat că, în timp ce se aflau în curtea locuinţei lor din Spiridoneşti, ea şi fiica sa, de 20 de ani, au fost înjunghiate cu un cuţit de către un tânăr de 23 de ani, care apoi a fugit.

”La faţa locului s-a prezentat un echipaj din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Neamţ care a declarat decesul tinerei. Mama acesteia a fost transportată la o unitate medicală. La faţa locului s-au format echipe complexe de cercetări, coordonate de procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ”, au afirmat reprezentanţii IPJ Neamţ.

Atacatorul, din localitatea Bătrâneşti, a fost prins în judeţul Bacău şi în prezent se află în custodia poliţiştilor.

Agresorul este fostul iubit al tinerei.

#crima neamt, #mama fiica injunghiate, #tanara moarta neamt , #crima
