Dezvăluiri șocante în cazul crimei din Pantelimon. Ce spune femeia suspectată că a ucis o bătrână pe care concubinul său o avea în grijă

Femeia susține că a ucis-o pe bâtrănă pentru ca concubinul să poată lua casa FOTO /Pexels

O femeie de 35 de ani este suspectată că a ucis cu sânge rece o bătrână pe care concubinul său o avea în grijă. Presupusa criminală i-ar fi dat vârstnicei un cocktail de cafea, alcool, medicamente pentru boli psihice şi săpun lichid, după care ar fi sufocat-o cu o pernă. Ea a fost denunţată chiar de către partenerul său, fiind prinsă şi reţinută. Crima a ieșit la iveală cu ajutorul fetei bărbatului, în vârstă de doar 12 ani.

Deşi medicii au catalogat iniţial moartea bătrânei drept naturală, fiica bărbatului, care locuia în aceeaşi casă, i-a mărturisit tatălui că a auzit nişte zgomote suspecte. Acesta s-a dus imediat la poliție și și-a denunțat partenera. Bărbatul avea grijă de bătrână în schimbul înţelegerii că-i va moşteni apartamentul şi bunurile.

Ancheta în acest caz a demarat joi, 30 octombrie, după ce un bărbat din oraşul Pantelimon a reclamat că are suspiciunea că partenera sa a omorât o femeie de 83 de ani pe care el o avea în îngrijire, în baza unui contract de întreţinere cu uzufruct viager.

Femeia de 35 de ani a mărturisit în faţa anchetatorilor faptul că a ucis-o pe bătrâna de 83 de ani pentru că voia ca iubitul ei să rămână cu apartamentul şi cu bunurile vârstnicei, după moartea ei. scrie, scrie Observator.

Acest lucru prevedea chiar contractul pe care bărbatul l-a încheiat cu victima pe care o îngrijea de opt ani.

„Din probele administrate până în prezent rezultă faptul că inculpata, în vârstă de 35 de ani, a luat hotărârea de a suprima viaţa victimei după care, în noaptea de 16/17 octombrie 2025 i-a dat acestea să bea o băutură preparată din vin roşu, cafea, medicamente psihiatrice şi săpun lichid, după care a aşteptat aproximativ o jumătate de oră, iar apoi profitând de imposibilitatea victimei de a se apăra a sufocat-o cu o pernă. Inculpata a ascuns orice indiciu, iar decesul victimei a fost perceput ca moarte naturală de către persoanele apropiate, deşi la faţa locului au fost prezente două echipaje ale ambulanţei, inclusiv cu medic”, se arată într-un comunicat dat publicităţii vineri de Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov.

Bătrâna a fost înmormântată în cimitirul Sfântul Gheorghe din oraşul Pantelimon, în ziua de 19 octombrie, iar în 30 octombrie concubinul femeii de 35 de ani a anunţat autorităţile cu privire la faptul că vârstnica ar fi fost, de fapt, ucisă. Femeia suspectată că a omorât-o pe bătrâna pe care concubinul său o avea în îngrijire a fost găsită joi, 30 octombrie, într-o localitate din judeţul Dolj. În aceeaşi zi, ea a fost reţinută iar vineri va fi prezentată instanţei de judecată, cu propunere de arestare preventivă.

Victima fusese înmormântată la cimitirul Sf. Gheorghe din Pantelimon, iar anchetatorii au venit pentru a face deshumarea cadavrului pentru a recolta probe biologice ce vor fi analizate de legiştii care trebuie să stabilească adevărata cauză a morţii.

Cum victima era cunoscută cu mai multe probleme medicale, ambulanţierul a constatat că decesul a avut loc ca urmare a unei morţi naturale.

În casă, mai era fiica iubitului femeii, în vârstă de 12 ani, care i-a spus tatălui ei că a auzit sunete ciudate. Bărbatul s-a dus la poliţie, care au reţinut-o pe femeia de 35 de ani, este acuzată de omor calificat şi a fost prezentată în faţa magistraţilor cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

