Motivul incredibil pentru care un bărbat și-a ucis întreaga familie. Ce scria în testamentul mamei sale VIDEO

Un bărbat și-a împușcat patru membri ai propriei familii înainte de a-și lua viața, a declarat poliția din SUA. Incidentul a avut loc la scurt timp după moartea mamei sale. Din primele date, bărbatul ar fi crezut că este exclus din testamentul femeii și nu voia să se mute din casa ei.

Joseph DeLucia Jr i-a ucis pe cei trei frați ai săi, Joanne Kearns, Frank DeLucia și Tina Hammond, precum și pe fiica doamnei Hammond, Victoria Hammond, la o întâlnire de familie la casa mamei sale din Long Island, duminică, la doar trei zile după ce femeia, în vârstă de 95 de ani a fost înmormântată, scrie Sky News.

DeLucia Jr, în vârstă de 59 de ani, s-a întâlnit cu ceilalți la proprietatea din Syosset, la aproximativ 15 mile (24 km) est de New York City, a declarat luni căpitanul poliției din comitatul Nassau, Stephen Fitzpatrick.

În loc să discute despre vânzarea planificată a casei, unde DeLucia Jr trăise toată viața, mecanicul auto a tras 12 cartușe dintr-o pușcă, ucigându-i pe ceilalți, a spus el.

Apoi a ieșit în grădina din față „strigând fără discernământ” despre ceea ce tocmai făcuse înainte să întoarcă pistolul asupra lui, a spus căpitanul Fitzpatrick, adăugând că DeLucia credea că „a fost exclus din testament și că va rămâne fără adăpost”.

„Din cauza acestei percepții, el a decis în acea zi să ia o pușcă Mossberg încărcată, calibrul 12, să se apropie de ei în zona din spate a casei și din bucătărie, a tras 12 focuri, lovindu-i pe toți patru de mai multe ori.”

Ads

Cele două surori și fratele lui aveau toți 60 de ani, în timp ce nepoata lui avea 30 de ani, a spus poliția. Toți patru au fost găsiți în casă, în timp ce DeLucia Jr a fost găsit afară, a spus News12. Toți cei cinci au fost declarați morți la fața locului.

Membrii familiei încercaseră să-l convingă pe DeLucia Jr că acesta va fi asigurat pentru ca urmare a morții mamei sale, dar că va trebui să se mute din casa ei.

Vecinul Randy Marquis a spus că, deși DeLucia Jr părea „trist și confuz” în ultimele zile, nu există semne evidente de avertizare că ar deveni violent și a spus că nu știa că deține o armă.

„Nu aveam idee că va veni. Dacă am fi știut că va face asta, am fi spus ceva, bineînțeles că am fi făcut-o”, spune Marquis.

Ads

Familia s-a adunat la casa acestuia înainte de o întâlnire cu un agent imobiliar local și, de asemenea, sărbătoreau ziua de naștere a Tinei Hammond, a spus ea.

Poliția a spus că ar fi putut lua măsuri legale pentru a-l împiedica pe DeLucia Jr să pună mâna pe o armă de foc dacă ar fi știut că se confruntă cu probleme de sănătate mintală.

Comisarul de poliție din județul Nassau, Patrick Ryder, a spus că ofițerii au aflat abia după împușcătură că vecinii erau îngrijorați că s-ar putea răni pe sine sau pe alții, deoarece a fost emoționat și supărat după moartea mamei sale.

„Nu spunem că acest incident ar fi putut fi evitat, dar poate că ar fi putut”, spune

căpitanul Fitzpatrick.

Detectivii încă cercetează declarațiile conform cărora DeLucia Jr s-ar fi confruntat cu probleme de sănătate mintală, adăugând că el era un ”hoarder” (strângător) și că locuința sa era plină de unelte și alte articole de reparații auto, a spus el.

Singura dată când poliția a fost chemată la reședință în ultimii ani a fost pentru un control al stării de sănătate, iar singura lui arestare a fost pentru că a condus sub influență în 1983, a spus el.

Ads