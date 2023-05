Cine era omul străzii ucis de un pușcaș marin într-un metrou din SUA. Incidentul a creat un nou val de revoltă VIDEO

Un militar american alb din Corpul Puşcaşilor Marini urma să fie inculpat vineri, 12 mai, de omor din culpă de către autorităţile de la New York, a anunţat Parchetul din Manhattan, după ce a ucis prin strangulare un tânăr afroamerican fără adăpost, dar cunoscut, relatează AFP.

”Putem confirma că Daniel Penny va fi arestat şi inculpat de omor din culpă”, a anunţat joi, într-un comunicat, un purtător de cuvânt al Procuraturii din Manhattan.

Militarul, în vârstă de 24 de ani, urma să compară vineri ”pentru a fi inculpat de un tribunal penal din Manhattan”, a anunţat el.

Daniel Penny este suspectat că i-a cauzat, la 1 mai, moartea - prin ”compresie” pe gât - lui Jordan Neely, în vârstă de 30 de ani, potrivit Medicinii Legale a New Yorkului.

Jordan Neely, un tânăr afroamerian care trăia pe străzile din Manhattan, era cunoscut de zece ani, din cauza asemănării şi prestaţiilor sale prin care imita pe legenda muzicii şi dansului Michael Jackson (1958-2009).

O înregistrare video a dramei din 1 mai, difuzată de întreaga presă, a stârnit o emoţie puternică la New York.Timp de cinci minute, ea arată victima la pământ, într-un vagon de metrou, la New York.

Daniel Penny este culcat în spatele tânărului pentru a-l imobiliza, strângându-l de partea superioară a corpului.

I stand with #danielpenny who had to defend himself & others from a violent lunatic with a mile long police record. pic.twitter.com/flOBP3rApo

Unii pasageri, în picioare, deasupra celor doi tineri, par descumpăniţi, iar alţii încearcă vag să-l ţină de mâini pe Jordan Neely, care se zbate.

BREAKING: Full footage reveals former Marine Daniel Penny putting Jordan Neely in 'recovery position', passengers complimenting him.

This needs to go viral. Killers don’t get complemented by strangers and they don’t put people in the recovery position. pic.twitter.com/mYhZsrSW2g