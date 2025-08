"Ce-ai făcut, măi nenorocitule?". Mărturia bărbatului care l-a surprins pe ucigașul din Teleorman chiar după crimă. "A zis că așa trebuia să facă de mult"

Criminalul din Teleorman, care și-a ucis rudele, o mătușă, de 83 de ani, și un unchi, de 57 de ani, iar pe alt unchi, de 45 de ani, l-a rănit grav, este audiat de către procurori pentru a afla ce l-a determinat să comită faptele oribile.

Antena 3 CNN a obținut mărturia patronului de la stâna unde criminalul lucra.

Bărbatul susține că a auzit de la fiul său despre atacul violent care avea loc în plină zi, într-o curte din vecini și a ajuns la adresa respectivă chiar înainte de a sosi echipajele de poliție. El mai spune că a apucat chiar să stea de vorbă cu agresorul.

„Eu am venit de la fermă acasă și am trimis băiatul să ia pâine de la magazin și când s-a întors băiatul înapoi de la magazin mi-a spus că, „Bufică” îi spunem noi pe poreclă, târăște pe 'alde Ionuț în drum. Mi-am dat seama că ceva s-a întâmplat și am fost să văd ce s-a întâmplat, în drum acolo, unde mi-a spus ăla mic. Și când acolo erau toți trei jos lungiți. I-am zis „ce-ai făcut, măi nenorocitule?”. A zis că așa trebuia să facă de mult.

Și atât a durat și am sunat la 112 și a venit Poliția.

Venea, ba pleca, venea, n-a stat chiar permanent aici (n.r. la stână, angajat). Făcea treabă. N-a băut alcool niciun pic, deci fără alcool. Făcea treabă, nu tot, dar făcea și el, nu era să nu facă, dar nu știu ce a fost în capul lui.

De ieri nu l-am mai văzut. Și ieri a fost tot acolo la oamenii pe care i-a omorât. Le-a dus țigări, ceva mâncare. Nu știu care a fost motivul. (...)

Eu l-am luat de pe stradă când a venit din închisoare, cam la două săptămâni. Mai făcuse în peco aici. A intrat peste o fată și a bătut-o. Și toată lumea fugea de el. Și i-am zis să vină să stea la mine, acolo în spate. Am anunțat de fiecare dată când a plecat de aici poliția, știe.”, a povestit patronul fermei la Antena 3 CNN.

Atacatorul este recidivist. El a mai fost condamnat pentru tâlharie în 1999 şi pentru crimă în 2009. A stat după gratii 17 ani, iar la o zi după liberare a agresat o vânzătoare de la o benzinărie.

„A săvârşit crimele, i-a dezbrăcat şi i-a scos în stradă, i-a aliniat în stradă, a sunat la poliţie, poliţia a venit şi de acolo ancheta. N-am vorbit niciodată cu el. Eu îl cunosc când era copil, e cu vreo 3 sau 4 ani mai mic decât mine, dar nu, mai ales că a stat atâta timp închis, 20 de ani. De când a venit, cred că o singură dată l-am văzut pe stradă. Nici nu îl mai cunoşteam ca să fiu sincer”, a povestit, la Antena 3 CNN, primarul comunei Peretu.

