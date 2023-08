Fata ucisă la Mangalia de cea mai bună prietenă era copilul de suflet al unui om de afaceri: „Vă dați seama ce om corect era această fată chinuită”

Fata ucisă cu sălbăticie de cea mai bună prietenă, la Mangalia, este Alina Ciobanu. Fata era copilul de suflet al unui om de afaceri care a decis să o ajute după ce publicația Vremea Nouă i-a publicat povestea de viață din care reieșea că fata are o copilărie grea, provenind dintr-o familie cu mulți copii și un tată alcoolic.

În urmă cu trei ani, când Alina avea 15 ani, cotidianul Vremea Nouă a scris despre numereoasele problemele sociale cu care se confrunta copila în vârstă de 15 ani, la acea vreme.

Alina provenea dintr-o familie greu încercată, cu cinci copii, doi băieți și trei fete, care a trăit toată viața din ajutorul social.

„Noi nu am știut ce sunt acelea sărbători. De foarte multe ori dormeam pe afară, pe unde apucam, plânși și nemâncați, am făcut foamea mulți ani la rând. Până acum trei ani, când el (n.r. tatăl fetei) a făcut cel mai mare scandal cu bătăi, nu am mai suportat. Am vorbit și cu mama și am încercat să căutăm soluții să plecăm. Mama și cu sora mea mai mică au reușit să plece de lângă tata, dar eu am rămas, pentru că nu voiam să mă mut, din nou, de la școală. Nu voiam să pierd colegii și profesorii de la școala din Delești. Am mai fost pentru vreo două luni la școala din Buda, dar nu m-am acomodat acolo”, declara Alina pentru Vremea Nouă, la doar 15 ani.

Cazul a atras atenția omului de afaceri Ionel Sandu, care a decis să o ajute pe fată financiar și moral pentru a-și termina studiile.

„Alina era pentru noi, cei de la Radical Grup, ca și copilul nostru. De când am decis s-o ajutăm, în fiecare lună venea la noi, îi dăruiam cele de trebuință, vorbeam cu ea. Dânsa ne arăta carnetul cu note. Era foarte silitoare și niciodată nu a făcut vreun pas greșit la școală”, a declarat omul de afaceri, în stare de șoc, după aflarea veștii că Alina a fost omorâtă de cea mai bună prietenă, în timp ce era pe litoral pentru a munci.

„Am primit, cu câteva zile în urmă, un mesaj de la ea și mă ruga să-i găsesc o garsonieră de închiriat până pe 15 septembrie când începea școala, că vrea să se întoarcă de la mare. Și i-am spus să vină acasă, c-o rezolvăm. Ca niciodată, mi-a răspuns cu mulțumesc și mi-a atașat o inimioară. Acum, după ce-mi spuneți dumneavoastră, îmi dau seama că acela a fost mesajul ei de adio, pentru noi cei de la Radical Grup, care i-am fost ca o familie în toți acești ani”, a declarat Ionel Sandu pentru Vremea Nouă.

Omul de afaceri a spus că Alina era de o corectitudine ireproșabilă, dând și un exemplu concret în acest sens.

„Noi aveam cu Alina o înțelegere. În fiecare lună îi dădeam banii pe cazare și masa la cantină, vreo 700 de lei și îi mai dădeam bani de buzunar. La fiecare început de an școlar, îi cumpăram tot ce-i trebuie. Ei, în urmă cu ceva timp, mi-a zis să nu-i mai dau 700 de lei, ci doar 400 de lei, deoarece un ONG i-a oferit suma de 300 de lei pe termen de trei luni. Am fost atât de impresionat și i-am spus să ia tot 700 de lei și să facă ce vrea cu ei. Vă dați seama ce om corect era această fată chinuită.

Dar iată că bunul ei simț nu a ajutat-o, a ajuns în mâinile criminale ale prietenei sale, care i-a curmat viața fără nicio remușcare. În loc să o ajut să meargă la facultate, acum ne pregătim de înmormântare. Fiindcă nici nu concep ca altcineva să se ocupe de înmormântarea ei. E ca și copilul nostru, al firmei”, a mai declarat Ionel Sandu pentru Vremea Nouă.

Ucisă de cea mai bună prietenă

Anchetatorii au stabilit că fata găsită moartă într-un parc din Mangalia are 18 ani şi este din Vaslui. Urmele de violenţă de pe trupul său au demonstrat că a fost omorâtă, fiind găsită şi o persoană suspectată de comiterea faptei. Aceasta a fost prinsă şi dusă la audieri.

Este o tânără de 18 ani care lucra împreună cu victima. Trupul victimei a fost transportat în parc cu un geamantan.

Surse judiciare au precizat că persoana suspectată este o tânără, de 18 ani.

Cele două stăteau împreună şi lucrau cameriste la un hotel din Saturn. Ar fi omorât-o pentru că victima îşi înşela iubitul şi ea trebuia să mintă şi nu ar mai fi vrut să facă asta.

După ce a omorât-o ar fi pus-o într-un geamantan şi a dus-o în parc.