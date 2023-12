Un bărbat suspectat că a ucis șase persoane, arestat după o urmărire cu maşina poliției

Un bărbat suspectat că a ucis şase persoane şi a rănit alte trei, printre care doi agenţi de poliţie, în cursul unei escapade sângeroase prin statul american Texas, a fost arestat după o urmărire cu maşina, au anunţat miercuri forţele de ordine, scrie AFP.

Suspectul, în vârstă de 34 de ani, este acuzat că a deschis focul marţi în patru locuri diferite din oraşul Austin, capitala acestui stat sudic, şi că a fost implicat în uciderea a două persoane, după toate probabilităţile părinţii săi, la San Antonio.

La Austin, primele tiruri au avut loc la ora locală 10.43 şi au rănit un agent de poliţie, a declarat într-o conferinţă de presă şefa interimară a poliţiei locale, Robin Henderson.

Aproximativ o oră mai târziu, poliţia a fost chemată la locul unei crime duble, cele două victime fiind un bărbat şi o femeie.

Un biciclist a fost apoi rănit de focuri de armă după-amiaza, viaţa sa nefiind în pericol.

Ulterior, forţele de ordine au fost chemate la locul unei spargeri, unde poliţia a găsit două victime decedate şi unde suspectul este acuzat că a rănit prin împuşcare un poliţist înainte de a fugi cu maşina.

După o urmărire de peste zece minute, vehiculul condus de suspect a părăsit carosabilul, ceea ce a permis arestarea acestuia.

"Pe baza anchetei noastre, credem că un singur suspect este responsabil pentru toate aceste fapte", a subliniat Robin Henderson.

La San Antonio, corpurile unei femei şi al unui bărbat, probabil părinţii săi, au fost descoperite într-o reşedinţă legată de suspect, a declarat pentru presă şeriful comitatului Bexar, Javier Salazar.

"Credem că ceea ce s-a întâmplat aici s-a produs înainte, iar apoi suspectul a condus până la Austin", a precizat el, descriind o scenă macabră.

Transferat la închisoare, bărbatul în vârstă de peste treizeci de ani era în posesia unei arme de foc când a fost arestat. A fost inculpat de crimă.

Potrivit şerifului Javier Salazar, acesta suferea de probleme de sănătate mintală şi a fost arestat în 2022, pentru violenţă împotriva părinţilor săi şi a surorii sale.

Această tragedie "lasă în urmă familii devastate şi locuitori bulversaţi pentru totdeauna", a deplâns preşedintele american Joe Biden.

