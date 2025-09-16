Un bărbat din Galați şi-a bătut cu sălbăticie propriul frate, după o ceartă. Victima a murit la spital, iar agresorul a ajuns în arest preventiv

O crimă oribilă a avut loc în orașul Galați. Un bărbat și-a ucis propriul frate în bătaie, după o ceartă care a escaladat, ajungându-se la violență. Scandalul a avut loc în locuința comună a celor doi frați.

Agresiunea s-a petrecut pe 15 august, iar victima a murit la spital după aproape două săptămâni, scrie observatornews.ro.

Potrivit datelor furnizate de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galați, conflictul a izbucnit din senin, în locuința comună a celor doi frați. De la vorbe grele la violență a fost un singur pas, iar agresorul l-a făcut fără să ezite. El și-a lovit fratele cu pumnii și cu un par peste corp până ce acesta nu a mai mișcat.

Loviturile au fost atât de dure că i-au produs victimei leziuni traumatice fără precedent. Rănit grav, bărbatul a fost transportat la spital, unde medicii au luptat pentru viața lui timp de aproape două săptămâni. Pe 28 august, însă, el a murit din cauza leziunilor suferite.

Oamenii legii au deschis un dosar penal pe numele agresorului, cercetările fiind făcute de procurorii din Galați cu sprijinul Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Galați. Pe 11 septembrie, procurorul a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea inculpatului pentru infracțiunea de omor asupra unui membru de familie.

Pe 12 septembrie, procurorii au cerut judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Galați arestarea preventivă a agresorului pentru o perioadă de 30 de zile. Cererea a fost admisă, iar individul este acum în arest preventiv.

