Bărbatul suspectat că l-a omorât pe copilul iubitei sale şi care se baricadase într-un apartament din Otopeni a fost imobilizat de poliţişti

Autor: Adrian Zia
Vineri, 29 August 2025, ora 21:30
682 citiri
Bărbat arestat Foto: Hepta

Bărbatul care, suspectat fiind că l-a ucis pe copilul iubitei sale, s-a baricadat într-un apartament din Otopeni, judeţul Ilfov, a fost imobilizat vineri seară, 29 august, de poliţişti, după o intervenţie în forţă.

Surse judiciare afirmă că trupele de intervenţie au recurs, vineri seară, la o intrare în forţă în apartamentul în care bărbatul se baricadase şi l-au imobilizat.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov au anunţat, vineri, că la sfârşitul săptămânii trecute, poliţiştii au fost sesizaţi că un copil de doi ani şi opt luni a fost găsit decedat într-o locuinţă din Otopeni.

”La scurt timp s-au deplasat la faţa locului poliţişti din cadrul Poliţiei Oraşului Otopeni care au constatat faptul că aspectele sesizate se confirmă, în cauză fiind vorba despre un minor găsit decedat de către mama sa în locuinţa comună din oraşul Otopeni. Cazul a fost preluat de către poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Ilfov-Compartimentul Morţi Suspecte, în cauză fiind deschis doar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă. În urma cercetărilor efectuate de poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Ilfov, au rezultat indicii cu privire la posibilitatea săvârşirii infracţiunii de omor”, au transmis reprezentanţii IPJ Ilfov.

Poliţiştii au stabilit în urma cercetărilor că suspect pentru moartea copilului este un bărbat de 28 de ani, concubinul mamei victimei. Pentru a nu fi prins de poliţişti, el se baricadase într-un apartament din Otopeni.

