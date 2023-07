Copiii bătrânilor omorâți în centrul Timișoarei, convinși că ucigașul și-a premeditat fapta: „Venea să îi ajute pe mama și pe tata”

Copiii bătrânilor omorâți într-un apartament din Timișoara sunt convinși că omorul a fost premeditat și cer pedeapsa maximă pentru criminal. „A fost voit, a calculat totul”, a declarat fiul victimelor pentru observatornews.ro.

Potrivit sursei citate, fiul victimelor, Rohrer Victor, creede că „având și mănuși la el a fost hotărât să îi omoare”. „Știa și unde sunt banii, pentru că omul asta a fost la noi în casă”, a declarat bărbatul.

„Nu mi-am putut imagina că poate să facă așa o atrocitate, e de neimaginat. L-am prins la noi în casă de multe ori, venea să îi ajute pe mama și pe tata, schimbarea unui bec, lucruri mărunte, s-a uitat cu tata la meci de fotbal”, a declarat și fiica victimelor, Daniela Befeld, pentru observatornews.ro.

Daniela a fost și cea care era în apel video cu părinții ei în momentul în care au fost surprinși de criminal.

„Noi am auzit prin telefon tot felul de zgomote ciudate, eu am fost așa de disperată și țipam după mama și după tata, nu mi se răspundea, și la un moment dat am văzut cum s-a mișcat, l-a luat în mână și s-a oprit deodată, a devenit ecranul negru”, a mai povestit Daniela pentru observatornews.ro.

Ccriminalul a declarat ca nu avea intenţia sa îi omoare pe cei doi bătrâni, doar să le ia banii. Când a observat, însă, că bătrâna era într-un apel video cu familia din Germania, s-a speriat şi i-a ucis. Spune că s-ar fi aflat sub influenţa drogurilor.

