Una dintre crimele ”fără cadavru” din România și care a reprezentat o încercare dificilă pentru criminaliști a avut loc în 1976, într-o comună din Cluj. Metodele aplicate au fost utilizate, ulterior, în descoperirea altor criminali. Chiar dacă cercetarea a durat câteva luni, autorul a fost descoperit și, în final, condamnat la închisoare.

În octombrie 1976, la postul de miliţie din comuna Ceanu Mare (județul Cluj) a fost reclamată dispariţia lui Mănăilă Şipoş. Soția acestuia a spus tuturor că bărbat a plecat la Muncă, în Valea Jiului. Polițiștii au demarat cercetări și au solicitat informații de la toate posturile de poliție din Valea Jiului. Toți șefii de post au transmis că bărbatul nus e afla în zonă.

Imediat, a fost constituită o echipă operativă de la nivel județean. A fost cercetat imobilul în care locuise dispărutul, precum şi anexele din curte. Într-una din camere, poliţiştii au observat urma lăsată de un pat ce stătuse acolo timp îndelungat. Soția dispărutului a răspuns că i-a fost furat. Femeia a devenit suspectă pentru că nu a fost foarte sigură în răspunsurile date.

Condusă la postul de miliţie, Carolina Şipoş a recunoscut, în cele din urmă, ce s-a întâmplat cu bărbatul ei. Crima s-a petrecut în noaptea de 1/2 septembrie 1976. Femeia a spus că a decis să îl omoare pentru că o bătea aproape permanent. L-a lovit de mai multe ori cu un topor în cap, apoi, pentru că nu murea, i-a tăiat gâtul cu un cuțit. Pentru a scăpa de cadavru, femeia a luat decizia să îl ardă în cuptorul de pâine.

Tăiat și aruncat pe bucăți în foc

”L-am tăiat în bucătărie şi am aruncat apoi fiecare bucată în foc. Apoi am spălat toporul şi cuţitul, podeaua bucătăriei, pe sub dormeză şi peretele de lângă ea. A doua zi, dimineaţă, a venit Filip, care dormise cu soţia sa la socri. (...) Rămânând singură, m-am uitat in interiorul cuptorului şi am mărunţit cu drâgla oasele care nu arseseră. Apoi, am tras cenuşa şi oscioarele în cenuşarul cuptorului, de unde le-am încărcat într-un sac de nailon. Am luat sacul în spate şi am aruncat totul în albia pârâului Sopor, care curge pe la capătul grădinii”, le-a spus femeia polițiștilor.

Patul pe care doremea bărbatul a fost, de asemenea, tăiat și ars în cuptor. De la locuinţa victimei au fost ridicate toporul, cuţitul de bucătărie şi sfărâmătoarea de porumb. S-au recoltat particule de var de pe pereţi, pelicule de vopsea din jurul locului unde a fost patul. Doar pe coada toporului s-a găsit sânge uman, fără a putea fi însă stabilită grupa de sânge.

Pe cuţit nu s-a găsit decât sânge de porc amestecat cu grăsimi, lucru explicabil prin aceea că femeia, înainte de tăierea porcului, l-a spălat cu apă fierbinte şi apoi a curăţat cuţitul cu şmirghel. Nici din cuptor nu au pututu fi recoltate probe care să certifice arderea corpului uman.

Polițiștii au trecut la cercetarea albiei pârâului. La 25 ianuarie 1977 a fost spartă gheaţa din albie pe o lungime de 20 m şi, astfel, au fost găsite mai multe arcuri depat. Analiza spectrochimică realizată la Institutul de criminalistică Bucureşti şi la Laboratorul de tratamente termice Bucureşti a concluzionat că arcurile suferiseră încălziri la 600 – 700 de grade Celsius.

Peste circa o lună, după topirea gheţii, a fost oprit cursul pârâului în amonte de locuinţa victimei. A doua zi, s-a cercetat toată albia, pe o distanţă de 7 km în aval şi au fost găsite şapte fragmente osoase. Expertiza biocriminalistică (serologică) întocmită de INML a concluzionat că „prezentau caractere morfologice de tip uman”. În lispa unei expertize genetice, nu s-a putut stabili cu certitudine dacă aceste fragmente de oase au aparţinut sau nu victimei. Totuși s-a stabilit că acestea au fost arse la o temperatură mare timp de mai multe ore.

Pe baza tuturor acestor probe, coroborate cu recunoaşterea femeii, s-a ajuns la concluzia certă că ea şi-a ucis soţul. Carolina Şipoş a fost condamnată de instanțele de judecată la 16 ani de inchisoare.

