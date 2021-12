Suma ridicolă pe care trebuie să o plătească un criminal mamei victimei sale. Asasinul nu-și amintește nici măcar de ce a omorât un om

10.000 de lei este valoarea daunelor morale pe care o femeie din Satu Mare ar trebui să le primească din partea ucigașului care i-a omorât fiul.

Decizia aparține instanței penale a Tribunalului Satu Mare care a dat sentința în dosarul crimei care s-a petrecut în aprilie 2021, în Cidreag, un sat din comuna sătmăreană Porumbești.

Criminalul, un bărbat în vârstă de 60 de ani, a fost condamnat la 18 ani de închisoare și interzicerea dreptului de a comunica în orice fel, direct sau indirect, cu rudele victimei pe o perioadă de 5 ani, potrivit rejust.ro

În plus față de daunele morale de 10.000 de lei, ucigașul a fost obligat de instanță să plătească și cheltuielile legate de înmormântarea celui pe care l-a omorât, 9.700 lei, arată sursa citată.

Decizia Tribunalului Satu Mare nu este definitivă.

Crima din satul Cidreag a avut loc în după-amiaza zilei de 11 aprilie 2021. În ziua respectivă, victima și agresorul (Zoltan Doban) participaseră la un parastas unde au băut împreună palincă. Criminalul avea să recunoască în fața polițiștilor că doar el consumase nu mai puțin de 200, 300 de mililitri de palincă, iar când a ajuns acasă de la parastas a simțit ”că este beat”.

Spre seară Zoli, așa cum îl alintau cunoscuții, a fost vizitat de către vecinul său, cu care băuse anterior la pomană, care venise să-i mai ceară băutură. Refuzat, omul ar fi încercat să intre cu forța în cămară de unde ar fi intenționat să se servească singur cu palincă. Proprietarul casei, enervat de tupeul vecinului, a luat o greblă cu dinți metalici și l-a lovit de nenumărate ori în zona capului.

Toată scena macabră s-a petrecut sub ochii mamei victimei.

Terifiată de ceea ce se întâmpla cu fiul ei, femeia ”a intrat în curtea inculpatului ... și a întrerupt loviturile acestuia, luându-i grebla din mână. Totodată, l-a întrebat pe inculpat dacă l-a omorât pe fiul ei, acesta răspunzând și ce dacă. După acest moment, a ieșit din curte și s-a așezat pe banca din fața casei unde a și fost găsit de către organele de poliție sosite la fața locului ca urmare a alertării serviciului 112”, se arată în rechizitoriul procurorilor, potrivit rejust.ro.

Criminalul a fost încătușat imediat și dus la sediul poliției pentru audieri, însă aceasta a mărturisit că nu-și mai aduce aminte mare lucru din ceea ce se petrecuse la el în curte. Nu-și amintea nici măcar faptul că mama celui pe care l-a omorât a întrerupt loviturile și i-a luat din mână grebla. A spus doar că el s-a aflat în legitimă apărare, vecinul său fiind în realitate cel care îl atacase inițial.

”...inculpatul declară că recunoaște săvârșirea faptei însă, din cauza consumului de alcool nu-și mai aduce aminte ce s-a întâmplat în curtea sa și nici motivul pentru care l-a lovit pe vecinul său, cu partea metalică a greblei în zona capului. (....) Arat că victima a încercat să urce scările de la locuința mea, pentru a veni să ia băuturi alcoolice, și luând în mâini o greblă pe care a găsit-o în apropiere a intenționat să mă lovească cu aceasta. Eu am reușit să prind grebla cu mâinile și să o smulg din mâinile sale și după care i-am aplicat cu această greblă lovituri victimei în cap. Revin și precizez că nu eu am ridicat grebla și l-am lovit în cap ci doar și eu și victima trăgeam de acea greblă și din acea smucitură în forță l-am lovit cu grebla în cap. Precizez însă că nu l-am lovit intenționat”, a explicat cesta în fața anchetatorilor, potrivit sursei citate.

Instanța a apreciat însă că nu se poate pune problema unei legitime apărări în acest caz, având în vedere rănile multiple și grave care au dus la moartea unui om. În plus martorii au declarat în fața instanței că ucigașul avea un comportament extrem de agresiv când consuma alcool, iar imediat după comiterea crimei a început să-și amenințe cu moartea și vecinii care au încercat să intervină pentru a acorda primul ajutor celui bătut.

În plus, declarațiile date de mama bărbatului mort au fost concludente pentru condamnarea la 18 ani de închisoare a ucigașului.

”(...)l-am auzit pe inculpat strigând Te omor, te omor, în curtea acestuia, în fața treptelor casei, mi-am văzut fiul (victima) culcat la pământ, cred că era deja mort, iar inculpatul avea spume la gură. I-a mai aplicat o lovitură peste frunte cu grebla și în momentul în care am spus l-ai omorât!, inculpatul mi-a spus Și ce dacă. Eu i-am luat grebla din mână inculpatului iar acesta nu a reacționat. Am verificat dacă fiul meu mai respiră, am văzut că era deja mort”, a declarat mama bărbatului ucis în fața judecătorilor, potrivit rejust.ro

Decizia Tribunalului Satu Mare nu este definitivă, urmând ca dosarul să se rejudece la instanța superioară, pentru că Zoltan Doban, criminalul, a făcut deja apel.

