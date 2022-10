Judecătorii din Turcia au dat sentința în cazul bărbatului care, în iunie 2018, și-a împins soția de pe o stâncă, pentru a putea beneficia de polița de asigurare, relatează New York Post.

Crima s-a petrecut într-o zonă turistică din sudul Turciei.

Hakan Aysal, în vârstă de 41 de ani, știa că soția sa, Semra Aysal, în vârstă de 32 de ani, se temea de înălțime. Cu toate acestea, a atras-o pe marginea stâncii de 304 metri sub pretextul unui selfie, iar apoi a împins-o. Imediat după moartea ei, el a cerut poliția de asigurare de viață pe numele ei, în valoare de 39.000 de dolari.

Inițial, bărbatul a susținut că este nevinovat.

”După ce a făcut o fotografie, soția mea a pus telefonul în geantă. Mai târziu, m-a rugat să-i dau telefonul. M-am ridicat și apoi am auzit-o pe soția mea țipând în spatele meu. Când m-am întors, ea nu era mai acolo. Nu mi-am împins soția”, a declarat el.

În timpul audierilor din această săptămână, el a invocat însă un moment de nebunie. A încercat să demonstreze că a avut o tulburare mintală, dar legiștii l-au contrazis, astfel că marți a fost condamnat la 30 de ani de închisoare.

Datele esențiale din anchetă

Anchetatorii au început să aibă suspiciuni cu privire la contextul în care Semra Aysal a murit după ce au văzut un video în care un martor a surprins într-un video ultimele imagini cu femeia în viață.

”M-am oprit acolo pentru a vedea priveliștea Golfului Kabak împreună cu familia mea. Fiica mea filma priveliștea cu telefonul meu și cuplul Aysal a coborât panta în acel moment. Chiar am glumit: „Fie bărbatul acesta va arunca femeia, fie femeia va arunca bărbatul”, a povestit la audieri Recep Sahin, potrivit Digi24.

În plus, un alt martor a declarat că bărbatul părea neobișnuit de calm după incident.

”Conduceam în zonă, când am văzut că cineva îmi făcea semn cu mâna și m-am oprit. Hakan a venit și a spus că soția lui a căzut pe stâncă. Am coborât imediat din mașină și am început să o căutăm, dar din zona unde eram noi nu am văzut-o. Am încercat să ne apropiem de margine pentru a vedea mai bine. Hakan nu a venit cu noi când am coborât. Am stat acolo până la sosirea jandarmeriei. Hakan era foarte nepăsător și calm. Nu se purta ca un bărbat a cărui soție tocmai căzuse de pe o stâncă”, a declarat el.

Din cauza anchetei deschise pe numele său, criminalul nu a putut beneficia de banii din asigurarea soției sale.

