Descoperire macabră: Cadavrele a doi români, găsite la o groapă de gunoi din Spania. Primele informații din anchetă

Trupurile fără viață a doi cetățeni români au fost descoperite, la interval de două săptămâni, în groapa de gunoi a orașului Zaragoza.

Garda Civilă din orașul spaniol investighează descoperirea a două cadavre găsite la Centrul de Tratare a Deșeurilor Urbane din Zaragoza (CTRUZ) în lunile aprilie și mai ale acestui an, ca fiind morți violente cu „etiologie criminală”, scrie telecinco.es.

Potrivit publicației El Periódico de Aragón, Unitatea Organică a Poliției Judiciare (UOPJ) face progrese în ancheta privind aceste două descoperiri făcute pe 25 aprilie și 8 mai, în așteptarea rezultatelor finale ale autopsiilor celor două cadavre găsite la groapa de gunoi din Zaragoza.

Descoperirea cadavrelor

Medicii legiști de la Institutul de Medicină Legală și Științe Criminalistice din Aragon (IMLCFA) au efectuat autopsiile acestor cadavre găsite pe banda de triaj de la groapa de gunoi din Zaragoza, ale căror decese ar putea fi legate.

Primul cadavru a fost găsit pe 25 aprilie. Mai mulți lucrători de la Centrul de Tratare a Deșeurilor Urbane din Zaragoza au dat alarma când au găsit corpul neînsuflețit al unui bărbat. Cadavrul era aparent acoperit de o piesă vestimentară.

Doar câteva zile mai târziu, joi, 8 mai, muncitorii de la aceeași groapă de gunoi au avut o altă surpriză neplăcută când au găsit un al doilea cadavru pe banda rulantă a gropii de gunoi din Zaragoza.

Acest nou cadavru, găsit în primele ore ale dimineții, aparținea tot unui bărbat, la fel ca cel găsit pe 25 aprilie la aceeași unitate, situată în cartierul rural La Cartuja din Zaragoza. De data aceasta, al doilea cadavru avea mai multe articole de îmbrăcăminte rupte.

Ancheta privind decesele celor doi bărbați

Cadavrele au fost îndepărtate de Frăția Sângelui lui Hristos și duse la Institutul de Medicină Legală din Aragon pentru autopsii. După efectuarea necropsiilor, cadavrele au fost transportate în România, țara lor de origine.

Imediat ce această a doua descoperire a fost făcută cunoscută, Poliția Judiciară a Gărzii Civile a preluat ancheta. La fel ca cel descoperit în aprilie, cazul se află sub secret sumar, iar orice posibilă clarificare „va dura mult timp”, au declarat la momentul respectiv sursele menționate anterior.

Acum, Garda Civilă așteaptă rezultatele autopsiilor acestor două cadavre, ale căror decese sunt investigate ca fiind suspectate ca fiind omucideri.

