Noi detalii șocante în cazul femeii găsite moartă într-o pădure. Victima ar fi fost sedată, apoi ucisă chiar de fiica sa adolescentă

Autor: Maria Mora
Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 08:35
494 citiri
Femeia găsită moartă într-o pădure ar fi fost ucisă de fiica sa FOTO gorjonline.ro

O femeie de 58 de ani, dispărută de o săptămână, a fost găsită îngropată în Pădurea Cernica. Aceasta a fi fost ucisă de fiica sa, în vârstă de 14 ani, și concubinul acesteia, cu șase ani mai mare. Cei doi au fost reținuți.

Autorii crimei ar fi fiica adoptivă a femeii, pe care mama o dăduse dispărută în urmă cu o săptămână, și concubinul acesteia. Femeia ar fi fost ucisă de cei doi după ce a fost sedată cu somnifere, conform unor surse G4Media.

Fiica adoptivă a victimei, în vârstă de 14 ani, împreună cu concubinul acesteia, în vârstă de 20 ani, în noaptea de 25 – 26 septembrie, i-ar fi dat femeii o băutură în care au dizolvat mai multe somnifere, iar apoi ar fi lovit-o și înjunghiat-o cu un cuțit.

Au băgat apoi cadavrul victimei într-un sac din plastic, și l-ar fi transportat în Pădurea Cernica, unde l-au îngropat.

Cei doi au fost reținuți sub acuzația de omor calificat.

Trupul fără viață al femeii a fost găsit îngropat într-o pădure de la marginea Capitalei, în zona Pantelimon, potrivit unor surse din anchetă. Investigațiile sunt complicate, susțin oamenii legii, pentru că fiica victimei a încercat să îi ducă pe polițiști pe piste greșite.

Totul a început în momentul în care femeia le-a cerut polițiștilor ajutorul deoarece fiica ei dispăruse de acasă și nu era de găsit.

La doar câteva zile după anunțul dispariției, fata s-a întors singură acasă, dar a dispărut mama ei. În acel moment, oamenii legii au realizat că ceva nu este în regulă și au deschis o anchetă.

Potrivit polițiștilor, iubitul fetei care ar fi avut o ceartă violentă cu mama acesteia, când ar fi devenit și agresiv cu femeia.

Vecinii spun că au auzit zgomot din apartamentul respectiv și o rudă le-a spus polițiștilor că ar fi găsit-o pe fată în apartament făcând curățenie alături de mai mulți prieteni, mai scrie sursa citată.

