A fost identificată femeia arsă de vie într-un metrou din New York. Criminalul a privit-o până a murit

Femeia care a murit după ce a fost incendiată în metroul din New York la începutul acestei luni a fost identificată ca fiind Debrina Kawam, 57 de ani, din Toms River, New Jersey, a anunţat marţi biroul medicului legist din New York, transmite Reuters.

Kawam a fost identificată prin analiza amprentelor digitale, iar decesul ei din cauza rănilor termice şi de inhalare a fost considerat o omucidere, a declarat Julie Bolcer, purtătoare de cuvânt a Biroului medicului legist şef.

Primarul oraşului New York, Eric Adams, a declarat că Kawam ”a avut o scurtă perioadă în sistemul de adăposturi pentru persoanele fără adăpost”, fără a oferi alte detalii.

Sebastian Zapeta, un cetăţean guatemalez în vârstă de 33 de ani, a fost acuzat de crimă şi incendiere după ce i-ar fi dat foc lui Kawam şi ar fi privit-o arzând până la moarte într-o staţie de metrou.

Zapeta a fost arestat la aproximativ şase ore după ce Poliţia a declarat că a folosit o brichetă pentru a da foc hainelor lui Kawam, care părea să doarmă într-un tren staţionar în staţia Coney Island-Stillwell Avenue din Brooklyn.

Suspectul a intrat în SUA fără autorizaţie în 2018 şi a fost deportat în Guatemala câteva zile mai târziu. Nu a fost clar când a reintrat ilegal, a declarat Departamentul pentru Securitate Internă al SUA.

Se pare că nu a existat nicio interacţiune anterioară între agresor şi Kawam, a declarat Poliţia.

Departamentul pentru Securitate Internă a precizat că va continua procedurile de expulzare ori de câte ori Zapeta va fi eliberat din custodia New York-ului, ceea ce ar putea include o pedeapsă cu închisoarea de lungă durată în cazul în care va fi condamnat.

