Crima care a oripilat Kazahstanul: Un fost ministru și-a bătut cu brutalitate soția timp de 8 ore într-un restaurant VIDEO

Noi detalii ies la iveală și șocheză opinia publică din Kazahstan, în procesul fostului ministrul al economiei Kuandik Bișimbaev care și-a ucis soția în bătaie în luna noiembrie a anului trecut.

Fostul ministrul al econimiei și-a bătut soția timp de 8 ore în interiorul unui restaurant care aparținea vărului său, conform Reuters.

Femeia care avea 31 de ani a fost lovită de mai multe ori cu pumnii și picioarele chiar de soțul ei.

În timpul procesului, imagini șocante au arătat cum Kuandik Bișimbaev o bate fără milă pe Saltanat Nukenova, soția lui într-un restaurant care aparținea vărului său.

Potrivit raportului unui medic legist, femeia a murit în urma unui traumatism cerebral. Unul din oasele nazale au fost rupte și prezenta mai multe vânătăi la nivelul feței, capului, brațelor și mâinilor.

Fostul ministrul al econimiei este acuzat de tortură și crimă violentă și riscă până la 20 de ani de închisoare. Bișimbaev a spus că era extrem de gelos și că soția lui era instabilă psihic. De asemenea, ei au avut o ceartă pentru că Sultanat nu-i respecta cerințele. În acea seară de 9 noiembrie nu era pentru prima dată când el o bătea.

În imaginile surprinse se poate vedea brutalitatea bărbatului și modul în care o lovește pe soția lui. Bișimbaev a mai spus că în acea seară amândoi au consumat alcool și că nu și-a dat seama că aceasta s-a lovit la cap în urma căzăturii.

Chiar dacă femeia era rănită grav, agresorul nu a chemat ambulanța, ci a pus-o pe Sultanat să doarmă, acoperind-o cu o părută, iar el s-a pus mănânce, ca mai târziu să adoarmă, conform declarațiilor sale.

Bișimbaev a descoperit a doua zi că soția lui nu mai respiră, iar potrivit datelor din proces acesta a cerut ca datele camerelor de supraveghere să fie șterse, lucru care a și fost pus în aplicare, însă autoritățile au reușit să restaureze imaginile ca să le prezinte la proces.

Curtea Supremă din Kazahstan a publicat videoclipul, preluat de pe Nexta în care se poate observa o parte din tortura prin care a trecut femeia.

